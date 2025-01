TOPDON lance une lunette thermique de qualité professionnelle dotée d'une résolution plus élevée, d'une portée laser accrue et d'un fonctionnement silencieux

ROCKAWAY, New Jersey, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- TOPDON, le principal fournisseur de technologies de pointe et d'outils avancés pour les professionnels et les passionnés de la réparation automobile, présente aujourd'hui le TS005, le tout nouveau monoculaire thermique de qualité professionnelle de la société. Conçu pour une utilisation professionnelle dans des opérations secrètres, le TS005 offre la dernière technologie de détection de chaleur et est idéal pour les agents des forces de l'ordre et les premiers intervenants, les gardes-chasse et les personnes travaillant en extérieur.

Topdon TS005

« Notre TS005 porte les caractéristiques avancées du TS004 à un niveau supérieur », déclare Mike Zhou, CEO, TOPDON. « Avec sa portée étendue, ses performances nocturnes améliorées et son fonctionnement silencieux, il est conçu pour les professionnels qui exigent précision et discrétion. Nous avons également éliminé toutes les notifications sonores et lumineuses sur le TS005 pour les opérations secrètes durant lesquelles la sécurité est primordiale pour l'utilisateur ».

Le TS005 repousse les limites de la détection thermique à une plus grande distance grâce à son objectif de 35 mm entièrement réglable. Idéal pour les observations nocturnes, il identifie les variations de chaleur jusqu'à une distance de 1 280 mètres. Le viseur laser intégré apporte une précision supplémentaire en permettant à l'utilisateur de repérer et de mesurer des cibles jusqu'à 600 mètres, même dans des conditions difficiles comme le brouillard, la pluie et la neige. Le zoom numérique x8 du TS005 permet de saisir chaque détail lors de l'observation à longue distance grâce à son angle d'ouverture de 10,4°* 7,9°.

« Le TS005 offre des performances de pointe pour les tâches critiques, excellant dans les conditions nocturnes et météorologiques difficiles », souligne Mike. « Ses performances supérieures de nuit et par tous les temps le rendent indispensable aux personnes travaillant en extérieur. Par exemple, les gardes-chasse peuvent l'utiliser pour lutter contre le braconnage, tandis que la fréquence d'images de 50 Hz garantit un suivi fluide des cibles en mouvement, quel que soit le scénario ».

Le TS005 de TOPDON comprend cinq palettes de couleurs (rouge-chaud, fer, arc-en-ciel, blanc-chaud et noir-chaud) pour permettre la détection d'objets dans les conditions les plus sombres sur des terrains complexes. L'extérieur est constitué d'un boîtier robuste en alliage d'aluminium qui résiste aux chocs, aux chutes et à la corrosion, tandis que sa finition anodisée noire mate garantit sa durabilité.

Pour plus de fonctionnalités et d'informations, consultez le site https://www.topdon.com/products/TS005.

À propos de TOPDON

Créé en 2017, TOPDON est un fournisseur d'outils et de solutions d'entrée, de milieu et de haut niveau pour les techniciens professionnels et les bricoleurs. TOPDON compte plus de 250 ingénieurs de premier plan et détient plus de 500 brevets et copyrights logiciels. La technologie de pointe de l'entreprise aide les ateliers à minimiser les temps d'arrêt et à maximiser les profits. Pour plus d'informations, consultez le site www.topdon.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593428/Topdon_TS005.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2482132/5105443/Topdon_logo_Logo.jpg