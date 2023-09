TOPMIND abre mais de 60 vagas no Brasil e no exterior para áreas como Analytics e Business Intelligence

Empresa tem oportunidades para profissionais especializados para atuação em modelo presencial ou híbrido

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A TOPMIND, uma das principais empresas de Tecnologia da Informação da América Latina, anuncia a abertura de vagas para profissionais especializados em áreas como Analytics e Business Intelligence, entre outras. Mais de 60 posições para atuação no Brasil e em demais países da América Latina, como México e Chile, estão disponíveis.

A empresa está em busca de Engenheiro de Dados, Cientista de Dados de Business Intelligence, Programador ABAP, Coordenador de Operações de Sistemas, Gerente de Projetos de Sistemas, Coordenador de TI, Analista de Suporte e Especialista em IS/IT Network, por exemplo.

"A TOPMIND está engajada em diversos projetos com foco em Analytics e Business Intelligence. À medida que essas iniciativas continuam a crescem, buscamos novos profissionais que sejam capazes de atender nossos clientes com excelência, aproveitando suas experiências variadas", afirma Sandra Maura, CEO da TOPMIND. De acordo com a executiva, os candidatos precisam estar em constante evolução em relação às habilidades e aos conhecimentos específicos de sua área de atuação, além de ter perfil analítico. "Para seguirmos apoiando de forma inovadora o processo acelerado de digitalização que nossos clientes atravessam, é fundamental que tenhamos profissionais capazes de atuar perante os desafios que são apresentados todos os dias", explica.

Bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, além de capacidade para resolução estratégica de problemas também são importantes para os projetos a serem desenvolvidos na TOPMIND. Conhecimento avançado em inglês ou espanhol é necessário para determinadas oportunidades.

As vagas preveem atuação de forma presencial ou no modelo híbrido, em contratos que vão desde modalidades temporárias, com possibilidade de prorrogação, até posições fixas. O profissional contará com benefícios compatíveis com o mercado, e possibilidade de crescimento dentro da empresa, que tem expandido suas operações no Brasil e nas Américas Latina e do Norte.

Para participar do processo de seleção, os candidatos devem se cadastrar em https://jobs.quickin.io/topmind/jobs. Mais informações sobre os requisitos exigidos para cada vaga e a lista completa de oportunidades estão disponíveis no mesmo link, na página da TOPMIND no LinkedIn ou no site: www.topmind.com.br/trabalhe-conosco.

A TOPMIND é uma das principais empresas de tecnologia e soluções digitais da América Latina. A companhia se destaca por seu portfólio e cultura de inovação, que impulsionam a transformação digital de grandes empresas, por meio de soluções como Big Data, Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Chatbot & IA, Consultoria em Transformação Digital, Automação e Gestão de Espaços. Com uma equipe composta por mais de 1.200 profissionais, a empresa atende clientes no Brasil, América Latina e Estados Unidos. A TOPMIND também é idealizadora do projeto social TOP+PRÓXIMO, que apoia profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.topmind.com.br

