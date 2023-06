TOPMIND abre mais de 80 vagas para especialistas em Analytics no Brasil e exterior

Empresa tem oportunidades para profissionais especializados para atuação em modelo home office

SÃO PAULO, 1 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A TOPMIND, uma das principais empresas de Tecnologia da Informação da América Latina, anuncia a abertura de novas vagas para profissionais especializados em Analytics. Mais de 80 posições para atuação em projetos no Brasil, México, Chile e Colômbia estão disponíveis para Engenheiros de Dados, Arquiteto de Soluções, Cientista de Dados, Desenvolvedores JAVA, Desenvolvedores DotNet, Especialistas em Análise de Dados, por exemplo. A lista completa de vagas e os requisitos para cada oportunidade podem ser consultados no link: https://topmind.com.br/trabalhe-conosco.

"Os projetos com foco em Analytics estão crescendo exponencialmente na TOPMIND e estamos em busca de profissionais com experiências variadas para atender aos nossos clientes. Procuramos especialistas capazes de atuar com alta tecnologia e fornecer um atendimento diferenciado", afirma Sandra Maura, CEO da TOPMIND. De acordo com a executiva, o grande compromisso da empresa é potencializar o trabalho de companhias de todos os segmentos na era digital e atuar com Analytics é fundamental para essa jornada. "Para acompanhar este processo de digitalização, expansão e de inovação contínua que o mercado e a TOPMIND passam, é fundamental que tenhamos profissionais capazes de atuar perante os desafios que são apresentados diariamente", explica.

Os candidatos precisam ter as habilidades e os conhecimentos específicos necessários para suas áreas de atuação, além de perfil analítico. Capacidade para resolução estratégica de problemas, trabalho em equipe e bom relacionamento interpessoal também são importantes. Em algumas oportunidades, conhecimento avançado em inglês ou espanhol é necessário.

Além disso, vale destacar que as oportunidades preveem atuação em home office, em modelos que vão desde contratos temporários, com possibilidade de prorrogação, até posições fixas. O profissional contará com benefícios compatíveis com o mercado, e possibilidade de crescimento dentro de uma empresa, que tem expandido suas operações no Brasil e nas Américas Latina e do Norte.

Para participar do processo de seleção, os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected]. Mais informações sobre os requisitos exigidos e a lista completa das vagas, estão disponíveis na página da TOPMIND no LinkedIn ou no site: https://topmind.com.br/trabalhe-conosco.

Sobre a TOPMIND

A TOPMIND é uma das principais empresas de tecnologia e soluções digitais da América Latina. A companhia se destaca por seu portfólio e cultura de inovação, que impulsionam a transformação digital de grandes empresas, por meio de soluções como Big Data, Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Chatbot & IA, Consultoria em Transformação Digital, Automação e Gestão de Espaços. Com uma equipe composta por mais de 1.200 profissionais, a empresa atende clientes no Brasil, América Latina e Estados Unidos. A TOPMIND também é idealizadora do projeto social TOP+PRÓXIMO, que apoia profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.topmind.com.br

FONTE TOPMIND

