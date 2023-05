TOPMIND atualiza plataforma AnnA e integra ChatGPT para ampliar recursos de Inteligência Artificial

Além da evolução com implementação da nova tecnologia, plataforma de atendimento e mensageria AnnA passa a oferecer meios de pagamento para otimizar jornada dos clientes

SÃO PAULO, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A TOPMIND, uma das principais empresas de Tecnologia da Informação da América Latina, anuncia novidades de sua plataforma de atendimento e mensageria AnnA para oferecer Inteligência Artificial (IA) mais avançada. Por estar agora integrada com o ChatGPT, a plataforma AnnA torna a jornada dos clientes mais dinâmica, com mensageria digital em seu hub de soluções. A plataforma permite o gerenciamento completo da interação entre as empresas e consumidores, incluindo ferramentas e APIs exclusivos para a integração com outros sistemas e acesso rápido a novos recursos de comunicação digital. Outra novidade da solução é a possibilidade de fazer pagamentos, programar as entregas, tudo automaticamente, com total segurança.

"Na trilha da inovação, entendemos que a Inteligência Artificial é o futuro e as companhias precisam encurtar caminhos para serem mais competitivas e assertivas em seus negócios", diz Sandra Maura, CEO da TOPMIND. "De olho nas mudanças do mercado, integramos nossa plataforma AnnA ao ChatGPT para oferecer mais possibilidade aos nossos clientes, que buscam flexibilidade em suas jornadas digitais", diz.

A solução AnnA, que também conta com tecnologia de Business Intelligence, utiliza uma abordagem inovadora para otimizar o uso das ferramentas de comunicação instantânea e, dessa forma, gera valor às empresas de todos os tamanhos e segmentos por apresentar insights e análises sobre pontos como volume de interações, número de atividades e muito mais. O sistema também oferece recursos para customização das rotinas de atendimento, de acordo com as diferentes personas e conforme as características dos consumidores.

Segundo a executiva, antes a Inteligência Artificial seguia um fluxo de conversação estruturado e automático, configurado pela empresa para responder dúvidas mais comuns, mas não tinha repertório para estabelecer links mais complexos. "A implementação do ChatGPT veio para mudar isso. Com o recurso, é possível desenvolver pesquisas, análises mais abrangentes e profundas", afirma a executiva.

A utilização da plataforma AnnA é abrangente, aplicável para diversos setores do mercado, como varejo, agrobusiness, saúde, facilities, indústria e finanças. As possibilidades são inúmeras. No varejo, por exemplo, a plataforma pode ajudar no aumento das vendas e da satisfação dos consumidores finais. Na saúde, poderá auxiliar na gestão administrativa, agendamentos, pesquisa de satisfação de hospitais e laboratórios, por exemplo.

A evolução digital vislumbra chatbots multifuncionais, que se conectam com várias plataformas, para fornecer um serviço full, proporcionando uma ótima experiencia do consumidor. A ideia é que a Inteligência Artificial (IA) possa colher dados em tempo real para alimentar os sistemas com informações e insights capazes de gerar melhores resultados empresariais", afirma a executiva.

A AnnA, com a integração ao ChatGPT, é uma ferramenta inteligente e que está em constante evolução. É capaz de identificar tendências e oportunidades de negócios para estimular vendas, além de impulsionar a comunicação em ambientes mais complexos. A plataforma também conta reconhecimento facial para autenticação de identidade e proteção das transações, e é totalmente compatível com as regulamentações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Outro diferencial da TOPMIND é a oferta de consultoria especializada, altamente qualificada, para planejamento de projetos complexos, otimização de recursos e orientação para implementação de tecnologias que possibilitem a Transformação Digital, de forma ágil, simples e assertiva.

Sobre a TOPMIND

A TOPMIND é uma das principais empresas de tecnologia e soluções digitais da América Latina. A companhia se destaca por seu portfólio e cultura de inovação, que impulsionam a transformação digital de grandes empresas, por meio de soluções como Big Data, Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Chatbot & IA, Consultoria em Transformação Digital, Automação e Gestão de Espaços. Com uma equipe composta por mais de 1.200 profissionais, a empresa atende clientes no Brasil, América Latina e Estados Unidos. A TOPMIND também é idealizadora do projeto social TOP+PRÓXIMO, que apoia profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.topmind.com.br

