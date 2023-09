TOPMIND lança solução de Inteligência Artificial Generativa para apoiar na área de projetos, vendas e atendimento ao cliente

RADR, solução de Inteligência Artificial GPT Business, sintetiza grandes volumes de dados para fornecer suporte na tomada de decisões em diversas áreas das companhias

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A TOPMIND, uma das principais empresas de Tecnologia da Informação da América Latina, anuncia o lançamento do RADR, uma plataforma baseada em Inteligência Artificial Generativa que apoia na gestão de projetos, pessoas, vendas, suprimentos, atendimento e relacionamento com o cliente. A solução de IA GPT Business realiza análises aprofundadas a partir do processamento de dados de variadas fontes para avaliar a performance de diversos departamentos. Com isso, promove insights para a criação de estratégias inovadoras para alcançar os objetivos do negócio de forma mais eficaz.

Na área de projetos, por exemplo, a solução visa resolver a lacuna existente entre a coleta de dados por meio de assessments, pesquisas e entrevistas individuas, e a subsequente falta de ação, que ocorre em função da sobrecarga de dados e de demandas operacionais das equipes. O RADR apoia no processamento e análise desses dados de modo automático e ágil, possibilitando decisões informadas e a elaboração de ações estratégicas.

"Nesta era digital na qual vivemos, as organizações enfrentam uma tempestade de dados e uma necessidade constante de adaptação. Dados são o centro dos negócios a tal ponto que o mercado global de Big Data e Analytics deve chegar a 745 bilhões de dólares até 2030, de acordo com pesquisa da Fortune Business Insights", afirma Sandra Maura, CEO da TOPMIND. Segundo a executiva, o RADR busca ser um aliado na jornada de transformação digital das organizações e atuar como um farol nessa imensidão de dados. "A solução sintetiza volumes maciços de dados e proporciona insights acionáveis. Ela democratiza a informação e permite que os colaboradores tenham acesso ao que precisam para seu trabalho."

Casos de uso já estão mostrando os benefícios do RADR para os negócios. Na indústria de Bens de Consumo (CPG), por exemplo, um grande projeto foi desenvolvido com a tecnologia em uma multinacional. Uma equipe dedicada de mais de 60 colaboradores de TI do cliente estava focada em administrar a interação com variadas áreas responsáveis pela realização de projetos internos. No entanto, muitos dos feedbacks e sugestões não eram devidamente explorados por falta de uma tecnologia evoluída o suficiente para gerar soluções adequadas ao negócio. O RADR vem atuando para apoiar o time de TI a agilizar a compreensão das necessidades de cada área e a respondê-las de maneira ágil. Como resultado, os feedbacks passaram a ser processados de forma eficaz, e as soluções implementadas se tornaram mais alinhadas às demandas de cada projeto. Esse sucesso não só acelerou a resolução de problemas, mas também gerou um ambiente propício à inovação e colaboração.

O RADR também é indicado para companhias que buscam gerenciar o relacionamento com clientes. A solução disponibiliza uma feature exclusiva para analisar avaliações do Net Promoter Score (NPS), métrica de satisfação do cliente em relação às empresas muito utilizada e reconhecida. A tecnologia é capaz de coletar e processar dados de maneira profunda, fornecendo direcionamentos importantes para aprimorar as operações e o relacionamento com os clientes. É possível identificar e categorizar os tópicos mais relevantes que os consumidores abordam em suas interações com a empresa, especialmente quando fornecem respostas abertas e qualitativas. A partir das avaliações geradas, a solução propõe estratégias concretas para aprimorar a experiência dos clientes com base nos resultados alcançados.

O RADR foi desenvolvido usando o conceito de Model as a Service, com modelos de Machine Learning treinados como um serviço, que são mantidos em evolução por meio informações constantemente atualizadas sobre determinada área, projeto ou negócio. A solução funciona via API e pode ser disponibilizada em Nuvem. Para garantir a ampla customização, uma equipe especializada da TOPMIND trabalha junto com o cliente para a implementação da tecnologia nas operações.

"A TOPMIND vem apostando fortemente na Inteligência Artificial e enxerga no RADR um enorme potencial transformador para os negócios, especialmente na gestão de projetos, pessoas, vendas, suprimentos, atendimento e relacionamento com o cliente. Empresas que buscam fazer a diferença no mercado e manter sua competitividade nos próximos anos, sem dúvida, devem investir e se apoiar em soluções de ponta de Inteligência Artificial, como o RADR", diz a executiva.

Sobre a TOPMIND

A TOPMIND é uma das principais empresas de tecnologia e soluções digitais da América Latina. A companhia se destaca por seu portfólio e cultura de inovação, que impulsionam a transformação digital de grandes empresas, por meio de soluções como Big Data, Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Chatbot & IA, Consultoria em Transformação Digital, Automação e Gestão de Espaços. Com uma equipe composta por mais de 1.200 profissionais, a empresa atende clientes no Brasil, América Latina e Estados Unidos. A TOPMIND também é idealizadora do projeto social TOP+PRÓXIMO, que apoia profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse www.topmind.com.br

