Topsoe et Fidelis New Energy forment une alliance pour les technologies d'hydrogène neutre en carbone

COPENHAGUE, Danemark et HOUSTON, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Topsoe A/S (« Topsoe ») et Fidelis New Energy, LLC (« Fidelis ») ont formé une alliance mondiale pour les technologies de production d'hydrogène neutre en carbone. L'alliance associe le portefeuille de processus liés à l'hydrogène de Topsoe à la technologie FidelisH2™ en vue de réduire les émissions de carbone dans le cycle de vie de la production d'hydrogène. La solution combinée de l'alliance permet de produire de l'hydrogène à partir du gaz naturel, avec une intensité en carbone de cycle de vie de 0 kg CO2e/kg H2.

La fabrication de produits, de matériaux et de combustibles décarbonés à l'aide de technologies éprouvées, comme le portefeuille Blue de Topsoe et FidelisH2, apporte une contribution essentielle à la décarbonisation des secteurs à forte intensité de carbone, notamment l'industrie, l'infrastructure numérique, l'agriculture, l'énergie et les transports. Topsoe et Fidelis se sont engagés non seulement à continuer de participer aux efforts importants d'accélération de la transition énergétique, mais aussi à unir leurs forces pour fournir des solutions permettant de produire de l'hydrogène en maintenant la neutralité carbone sur le cycle de vie en utilisant des énergies renouvelables et du gaz naturel.

Travailler ensemble pour soutenir la transition énergétique de l'industrie

Fidelis et Topsoe accorderont conjointement et exclusivement une licence de FidelisH2™ et une licence du portefeuille de technologies d'hydrogène bleu de Topsoe. Topsoe se chargera de mobiliser les titulaires de licence potentiels qui souhaitent utiliser FidelisH2™ pour produire de l'hydrogène neutre en carbone à l'échelle mondiale à l'aide de technologies éprouvées.

Henrik Rasmussen, directeur général, Amériques, chez Topsoe, a déclaré : « Ce partenariat excitant ouvrira la voie à la carboneutralité en 2050. J'ai hâte de travailler avec Fidelis pour établir des normes élevées en ce qui concerne les technologies énergétiques transitionnelles. Grâce à cette alliance, nous pouvons offrir aux clients de tous les secteurs industriels une solution éprouvée et exceptionnelle d'hydrogène neutre en carbone. »

Dan Shapiro, co-fondateur et PDG de Fidelis, a affirmé : « Nous sommes ravis de nous associer à Topsoe, le principal fournisseur de catalyseurs et de technologies de production d'hydrogène. Après plusieurs années de travail avec les dirigeants, les catalyseurs et les technologies de Topsoe, nous sommes heureux de nous associer officiellement à l'entreprise dans le cadre de cet accord d'alliance mondiale visant à fournir de l'hydrogène neutre en carbone produit à l'aide du portefeuille bleu de Topsoe et du processus novateur FidelisH2™. »

Bengt Jarlsjo, co-fondateur et responsable de l'exploitation de Fidelis, a ajouté : « Nous avons hâte de déployer FidelisH2™ dans le cadre de nos futurs projets et d'offrir à d'autres utilisateurs sélectionnés une solution de production d'hydrogène propre et à intensité carbonique zéro, utilisant du gaz naturel certifié et de l'énergie renouvelable. »

Fournir une solution évolutive de production d'hydrogène à faible teneur en carbone

Le portefeuille de procédés d'hydrogène de premier rang de Topsoe, leader de l'industrie, comporte des solutions de reformage du méthane à la vapeur et de reformage autothermique SynCOR™, qui permettent de produire de l'hydrogène avec une capacité intégrée de captage de carbone. FidelisH2™ est une solution propriétaire qui intègre l'énergie renouvelable dans les processus de reformage, afin de permettre la production d'hydrogène propre. L'intégration novatrice des technologies éprouvées offertes par l'alliance permet de fournir une solution évolutive bien adaptée à la génération d'incitatifs climatiques et environnementaux précieux, tels que les crédits d'impôt en vertu de la section 45 V de l'Internal Revenue Code, prévus par la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 des États-Unis.

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy est une entreprise de transition énergétique qui favorise la décarbonisation grâce au développement d'infrastructures et à des investissements dans les carburants renouvelables, dans les produits à intensité carbonique faible ou négative, ainsi que dans le captage et le stockage du carbone. L'entreprise s'appuie sur un portefeuille croissant de technologies propriétaires et en attente de brevet afin de relever les défis liés au climat et à la sécurité énergétique.

L'approche Fidelis est soutenue par notre cadre RACER™ exclusif axé sur l'ESG, dans lequel nous collaborons avec un ensemble diversifié d'experts du secteur pour sélectionner des marchés et des projets attrayants, puis travaillons de façon collaborative et itérative dans le but d'améliorer la performance environnementale et financière en intégrant de manière innovante les technologies éprouvées des principaux fournisseurs mondiaux.

Fidelis New Energy a son siège social à Houston, au Texas, et possède des bureaux à Baton Rouge, en Louisiane, et à Copenhague, au Danemark. Pour plus d'informations, consultez www.fidelisnewenergy.com et suivez notre actualité sur LinkedIn .

À propos de Topsoe

Fondée en 1940, Topsoe est un développeur et fournisseur mondial de premier rang de technologies de décarbonisation, de catalyseurs et de services qui favorisent la transition énergétique.

Notre mission est de lutter contre les changements climatiques en aidant nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs de décarbonisation et de réduction des émissions. Nous desservons notamment des secteurs dont les émissions sont difficiles à réduire, par exemple ceux de l'aviation, du transport maritime et de la production de matières premières. Grâce à notre portefeuille, allant des produits chimiques capables de réduire le carbone aux carburants renouvelables en passant par le recyclage du plastique, nous occupons une position unique pour aider l'humanité à construire un avenir durable.

Topsoe est basée au Danemark et emploie plus de 2 100 personnes au service de clients dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.topsoe.com

