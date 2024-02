Topsola dévoile ses dernières solutions d'énergie propre au salon GENERA •2024 à Madrid pour promouvoir un avenir durable

MADRID, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Le chef de file mondial des solutions solaires Topsola Green Energy Co., Ltd. (002062) a présenté l'ensemble de son portefeuille de solutions d'énergie renouvelable à l'édition 2024 du Salon international à l'énergie à Madrid, Espagne (GENERA•2024). Du 6 au 8 février, le stand de Topsola (9B11) a présenté ses derniers produits photovoltaïques N-type TOPCon et d'autres produits différenciés, visant à promouvoir l'équité environnementale et commerciale mondiale pour un avenir vert.

TOPSOLA in GENERA 2024

GENERA, le salon professionnel consacré à l'énergie et à l'environnement, est la plus grande plateforme du secteur. IFEMA MADRID a rassemblé plus de 500 entreprises de plus de 60 pays et 35 000 spécialistes du secteur solaire, permettant ainsi aux acteurs mondiaux de l'énergie solaire de partager leurs idées et d'élargir leur réseau.

En tant que deuxième marché photovoltaïque d'Europe en 2024, l'Espagne a suscité un vif intérêt parmi les participants du salon, illustrant ainsi le développement florissant du pays sur le marché mondial des énergies renouvelables. Au salon GENERA, Topsola a mis l'accent sur ses quatre produits phares : Obsidian, Flexible, Phoenix, et Light, qui reçoivent beaucoup d'attention et qui offrent l'occasion de parler des technologies et produits les plus avancés avec les spécialistes mondiaux des nouvelles énergies.

Le module bi-verre Phoenix—TOPCon, le produit phare de Topsola, avec une puissance de sortie maximale de 585W et une efficience de conversion de 22,64 %. Il offre 30 ans de garantie de puissance linéaire et 12 ans de garantie produit. Il utilise la technologie de cellule de résistance PID et des matériaux de conditionnement pour garantir une excellente performance de résistance PID.

Obsidian est une série de modules bi-verre de pointe spécialement conçue pour répondre aux besoins des clients en Europe. Ce produit a une puissance de sortie maximale de 440W et une efficience maximale de 22,53 %. L'ensemble du module adopte un cadre en alliage d'aluminium noir, une barre d'interconnexion noire et un panneau arrière noir, présentant un effet esthétique pure black.

La série « Light » est le module bi-verre classique (Perc) de Topsola, avec une puissance de sortie maximale de 680W et un taux de conversion atteignant 21,8 %. Des matériaux de fiabilité supérieure garantissent la durabilité des modules.

Topsola a également présenté sa série de modules « Flexible » premium, avec une puissance de sortie de 230W et une efficience maximale de 21,8 %. Balayant les idées préconçues, le design léger est couplé à une résistance sismique robuste. L'installation ne nécessite aucun support spécial et convient pour de multiples scénarios.

« Alors que les préoccupations internationales relatives à des questions telles que le développement durable à faible intensité de carbone continuent de s'intensifier, le domaine de l'énergie propre est devenu un élément central du développement économique mondial. Topsola considère depuis la première heure le développement innovant comme la principale force motrice, effectue de manière active des missions ESG d'entreprise, adhère à des valeurs d'ouverture, de transparence et de partage, et s'engage à fournir aux clients mondiaux des solutions d'énergie propre plus intelligentes, sécurisées et vertes », déclare Dave Wang, vice-président principal de Topsola.

À propos de Topsola

La société a été créée en 2002 et est détenue par Hongrun Construction Group Co., Ltd. En s'appuyant sur les avantages techniques procurés par le Shanghai Jiao Tong University Solar Research Institute, Topsola est devenu une marque de renom sur le marché international grâce à son excellence technologique et à la qualité de ses produits.

Topsola a investi plus de 1,5 milliard de dollars pour la construction de son propre parc industriel à Anhui, en Chine. Le projet comprend des modules de cellule photovoltaïque de 10GW, des cellules photovoltaïques de 10GW, et s'étend à des contrats généraux d'EPC, une centrale photovoltaïque de 900MW, un stockage d'énergie et à d'autres activités, fournissant aux clients mondiaux une solution unique pour l'énergie solaire et le stockage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.topsola.com.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2337319/video.mp4