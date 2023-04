TOQUE NO FUTURO DO SOM: SARAMONIC ANUNCIA O MICROFONE INTELIGENTE SEM FIO BLINKME 2.4GHZ COM TOUCHSCREEN.

LAS VEGAS, 16 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Saramonic, uma empresa líder em tecnologia de áudio profissional, lança seu revolucionário BlinkMe Dual-channel Wireless Microphone System. O BlinkMe de ponta não só oferece som incomparável, mas também serve como uma plataforma para expressar a personalidade única dos criadores. Ostentando uma elegante interface de tela sensível ao toque, recursos personalizáveis, gravação a bordo, faixa de segurança, acessório magnético e um design patenteado de doca de carregamento, o microfone sem fio BlinkMe é uma escolha excepcional tanto para profissionais experientes quanto para entusiastas criativos.

Microfone inteligente Saramonic BlinkMe de 2.4 GHz sem fio e com tela sensível ao toque

Controle personalizado ao seu alcance

Equipado com uma interface de tela sensível ao toque completa, o sistema de microfone sem fio BlinkMe oferece acesso fácil a todas as operações durante as gravações. Os criadores podem personalizar funções de botões, UI e papel de parede do transmissor por meio do aplicativo Saramonic, proporcionando uma experiência personalizada. Além disso, com a tela visível de 360° da cor LCD vívida, os usuários podem facilmente verificar seu status de gravação atual rapidamente ou admirar seu papel de parede personalizado.

Gravação de áudio profissional com a qual você pode contar.

A tecnologia de transmissão sem fio 2,4 GHz otimizada do BlinkMe garante um fluxo confiável e constante de áudio. Ele oferece armazenamento adequado para até 15 horas de gravação de áudio 48kHz/24bit, evitando queda de quadros, perda de dados e outros problemas. Também oferece uma faixa secundária de segurança de áudio na -6 dB que pode ser registrada como reserva em caso de dificuldades técnicas incomuns.

Duração da bateria que vai à distância.

O BlinkMe se destaca pela vida útil ultralonga de sua bateria, com uma duração de até 9 horas com os transmissores e de 24 horas com o receptor. O receptor oferece automaticamente 4,5 horas de vida útil de bateria para cada transmissor. Utilizando um projeto patenteado, o receptor também funciona como uma base de carregamento, facilitando a manutenção do sistema em qualquer lugar.

Gravação flexível, possibilidades infinitas

O BlinkMe tem funções mono e estéreo flexíveis, permitindo que os usuários desfrutem de mais flexibilidade na pós-produção. Redução de ruído com um clique, monitoramento em tempo real e em reprodução e a capacidade de gravar dois dispositivos ao mesmo tempo tornam o BlinkMe ideal para transmissões ao vivo.

Sobre a Saramonic

A Saramonic é uma empresa de tecnologia de áudio profissional cujo objetivo é proporcionar um som incrível e inspirador por meio de seu foco em detalhes, sua cultura centrada no cliente e seu compromisso com a inovação contínua. Nossas linhas de produtos incluem principalmente microfones, mesas de mistura e gravadores necessários para vários cenários. Com usuários em mais de 120 países, nossos produtos são muito apreciados.

Para mais informações, acesse https://www.saramonic.com/.

Contato

Diana Wu,

Diretora de Vendas

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051657/Saramonic_BlinkMe_2_4GHz_Wireless_Smart_Microphone_Touchscreen.jpg

FONTE Saramonic

SOURCE Saramonic