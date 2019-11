Torneio 5th Anniversary da Olymp Trade - Uma experiência de negociação como nenhuma outra

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em setembro, a equipe da Olymp Trade comemorou cinco anos de serviço como uma das corretoras on-line mais procuradas do mundo. Para estender as festividades para além dos corredores dos escritórios da OT, foi criado o maior torneio comercial.

Fundada em 2014, essa plataforma rapidamente ganhou elogios internacionais, quando pessoas de todo o mundo se voltaram para a plataforma para melhorar suas vidas. Com o foco em tornar as negociações acessíveis a todos, a equipe da Olymp Trade criou um conjunto educacional excepcional e uma plataforma de demonstração para os traders aprenderem, praticarem e aprimorarem suas habilidades.

Com mais de 25.000 clientes negociando diariamente e quase 250.000 por mês, a corretora inovadora está pronta para atrair mais traders, introduzindo uma maneira mais simples e melhor de negociar.

A plataforma Olymp Trade é extremamente fácil de usar, onde um cliente pode configurar uma conta e começar a negociar em questão de minutos. Ela é conhecida por suas baixas taxas e comissões, além de serviços gratuitos de educação e treinamento para seus clientes.

O torneio 5th Anniversary foi criado como um agradecimento aos traders da plataforma. Dando aos traders a oportunidade de ganhar mais dinheiro, ganhar prêmios diferentes e compartilhar um pote de prêmios de US$ 100.000.

Começando em 5 de novembro e terminando em 12 de dezembro, este é um dos maiores, mais longos e ricos torneios comerciais do mundo. Os traders de todo o mundo competirão entre si para subir no Quadro de Líderes na tentativa de reivindicar uma parte do prêmio. Também existem tarefas diárias em que os traders recebem prêmios diferentes, como períodos de teste VIP, negociações sem risco e muito mais.

Este evento está repleto de maneiras para os investidores ganharem. Criado com novos traders em mente, todas as conquistas diárias podem ser concluídas por traders de qualquer nível de habilidade.

Os traders da OT ganham pontos para subir no Quadro de Líderes fazendo negócios, com negociações bem-sucedidas resultando em mais pontos do que aquelas que não obtiveram êxito. Diferentes tarefas diárias também podem adicionar mais pontos e bônus à pontuação de um profissional.

Não perca o maior torneio de comércio global de 2019. Junte-se aos milhares de traders espalhados pelo planeta para ter a chance de reivindicar uma parte do pote de US$ 100.000 e outros prêmios ao longo do caminho.

FONTE Olymp Trade

