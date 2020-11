Torry Harris Integration Solutions (THIS) wird als "Digital Service Company of the Year" ausgezeichnet

BRISTOL, England, DUBAI, V.A.E. und BENGALURU, Indien, 20. November 2020 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS) ist im Rahmen der Digital Technology Leaders Awards 2020 als "Digital Service Company des Jahres im Bereich große Unternehmen" ausgezeichnet worden.

Mit den Computing Digital Technology Leaders Awards werden die Leistungen von Einzelpersonen und Unternehmen gewürdigt, die an der Projektbasis des Aufbaus von digitalen Technologieplattformen tätig sind.

Das Bestreben von Torry Harris, die digitalen Fähigkeiten von Unternehmen durch Integration zu erweitern, haben dem Unternehmen in diesem Jahr noch weitere Auszeichnungen eingebracht. Im August gewann THIS zwei Preise bei den UK Digital Experience Awards (UKDXA). Shuba Sridhar, Vice President für Strategische Initiativen bei Torry Harris, erklärt: „Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen, den Kunden bei der Umsetzung ihrer Ziele im Digitalbereich zu unterstützen, anerkannt werden. Unsere Go-Digital-Toolkits wie das Toolkit „Legacy to Cloud-native", das „Smart-Home-Management" -Kit und das „SME Empowerment Kit" haben es den Kunden ermöglicht, ihre Initiativen zur Digital-Transformation ihrer Unternehmen zu beschleunigen und zu skalieren."

„Das umfassende Engagement, den digitalen Anforderungen der Kunden durch API-gesteuerte Möglichkeiten und Integration gerecht zu werden, leistungsstarke Toolkits, umfassende technologische Fähigkeiten sowie mehr als 20 Jahre Integrationskompetenz haben uns zu einem vertrauenswürdigen Partner und Berater unserer Kunden in den Bereichen Telekommunikation, Banken und Finanzen (BFSI), Energie und Einzelhandel gemacht", fügt sie hinzu.

Torry Harris bietet Spezialisierung und Fachwissen für IT-Dienste und -Lösungen unter anderem in den Bereichen intelligente Automatisierung, digitale Aus- und Weiterbildung und Modernisierung von Altsystemen. Ergänzt werden diese Dienstleistungen durch branchenführende Produkte der DigitMarket™-Produktreihe, dem Angebot von digitalen Marktplätzen und API-Managementlösungen.

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru.

Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com

