Torry Harris lance des solutions domestiques intelligentes, plug & play, entièrement intégrées

BRISTOL, Angleterre et BANGALORE, Inde, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), un spécialiste en matière d'intégration de systèmes et de dispositifs IoT, a lancé une solution de gestion domestique intelligente en boîte. IoT Glue® propose un modèle de licence de redistribution abordable afin que les clients puissent le regrouper sous leur propre marque. La solution propose également DigitMarket™, une place de marché numérique et une structure d'écosystème, pour offrir aux participants un écosystème domestique intelligent.

La maison intelligente typique comporte des dispositifs de plusieurs marques. Plusieurs domaines de services sont ainsi mis en concurrence. Les fournisseurs peuvent avoir des applications individuelles pour contrôler leurs appareils respectifs. Cependant, une application qui offre des commandes universelles pour une maison intelligente serait une solution novatrice. Il s'agit là d'une lacune évidente qui demande à être comblée par des entreprises avisées.

IoT Glue® est une plateforme mobile d'intégration de l'IoT qui permet aux entreprises de rentabiliser leurs investissements dans l'IoT en reliant de façon fluide des éléments disparates. Elles peuvent désormais créer un écosystème de fournisseurs dans le secteur de la maison intelligente, en utilisant IoT Glue®, afin d'optimiser la valeur proposée au client. Un tel écosystème garantit une expérience intégrée pour l'utilisateur final, optimisant ainsi l'adoption de la marque de l'entreprise.

Shuba Sridhar, vice-présidente des initiatives stratégiques chez Torry Harris, déclare : « Les tendances de la maison intelligente vont fortement dans le sens de systèmes domotiques multitâches avec un point de contrôle unique. C'est là que la spécialisation de Torry Harris en matière de solutions d'intégration et son produit IoT Glue® peuvent nous aider. »

« IoT Glue® fournit une passerelle API permettant d'intégrer des appareils provenant de plusieurs fabricants. Vous pouvez ajouter de nouveaux appareils intelligents à IoT Glue® sur la base de leurs API publiées. En raison de son approche axée sur les API, IoT Glue® a un excellent potentiel d'intégration avec tous les appareils domestiques intelligents », ajoute-t-elle.

Torry Harris est un fournisseur multinational de services dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de 20 ans, il se concentre sur la fourniture de solutions dans les domaines de l'intégration pour l'habilitation numérique, des services de place de marché numérique, de la gestion des API sur l'ensemble du cycle de vie, de l'IoT et de l'habilitation des écosystèmes numériques. Son siège social est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore, en Inde. L'entreprise compte des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com

