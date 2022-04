Torry Harris remporte le prix d'excellence DevOps pour le meilleur outil AIOps/MLOps

NEW YORK, BRISTOL, Angleterre et BANGALORE, Inde, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS), un leader reconnu en matière de stratégie d'intégration, de gestion et de livraison d'API, a annoncé aujourd'hui qu'il avait remporté le prix d'excellence DevOps Excellence Award de cette année pour « 4Sight », un outil d'analyse et de prédiction basé sur IAOps/MLOps. 4Sight peut résoudre le problème des données fragmentées et se concentrer sur les modèles émergents pour détecter les anomalies dans l'ensemble des opérations.

4Sight est piloté par une API et conçu pour fonctionner avec n'importe quelle source de données (journaux, bases de données, données en continu, etc.) afin de fournir des informations intelligentes aux utilisateurs. Le cadre génère des widgets qui peuvent être intégrés dans n'importe quelle application existante, apportant ainsi de manière transparente des capacités d'analyse et de prédiction à une application. Les modèles d'apprentissage automatique hautement configurables permettent aux utilisateurs de le déployer à des fins multiples, notamment l'IA-Ops et les prévisions d'événements.

Les prix d'excellence DevOps de Computing récompensent les réalisations exceptionnelles d'organisations, de personnalités et de solutions ayant appliqué avec succès les méthodologies DevOps. Il existe de nombreuses façons d'évoluer vers une culture DevOps, et ces prix sont conçus pour reconnaître et célébrer le meilleur de chaque organisation, équipe, individu, produit et outil.

Shuba Sridhar, VP - Initiatives stratégiques chez Torry Harris, déclare : « Nous sommes heureux d'apporter 4Sight à la communauté DevOps et d'être reconnus par les prix d'excellence DevOps. Nombre de nos clients utilisent 4Sight comme un outil d'analyse opérationnelle basé sur l'IA/ML. Il est utilisé pour l'analyse centrale des journaux avec les données des fichiers journaux à travers la plateforme d'intégration. »

« Nous améliorons constamment les fonctionnalités de 4Sight, en le rendant plus spécifique au secteur et plus facile à utiliser, avec une expérience utilisateur riche, » ajoute-t-elle.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un fournisseur multinational de services dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise s'attache à fournir des solutions dans les domaines de l'intégration pour l'activation numérique, des services du marché numérique, de la gestion du cycle de vie complet des API, de l'IoT et de l'activation des écosystèmes numériques. Son siège social est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore, en Inde. L'entreprise compte des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com

Contact :

Diganta Kumar Barooah

[email protected]

+91 80-41827200

Torry Harris Integration Solutions

SOURCE Torry Harris Integration Solutions