Total Telecom s'entretient avec des experts de Huawei et d'ABI Research pour découvrir comment la transformation des réseaux doit se faire dès aujourd'hui afin de mettre en place les réseaux cibles de 2025

LONDRES, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- Total Telecom a organisé un récent panel et s'est entretenu avec Andy Li, architecte en chef de la transformation des réseaux chez Huawei Carrier Business Group ; Jennifer Zhang, vice-présidente du département Global Network Marketing & Solution Sales chez Huawei ; et Dimitris Mavrakis, directeur de recherche senior chez ABI Research, sur les principales forces motrices de la transformation des réseaux.

Dans le nouveau monde numérique, les besoins du client évoluent et le type de service doit donc également changer. Andy a suggéré aux opérateurs de commencer à préparer leur réseau dès aujourd'hui, en changeant leur planification de réseau d'une stratégie traditionnelle centrée sur le trafic à une approche centrée sur les services. Jennifer a abondé dans ce sens, affirmant que les opérateurs doivent adopter cette mentalité tournée vers l'avenir, en ciblant les étapes futures et en travaillant à rebours à partir de là.

Les exigences en matière de réseau évoluant très rapidement, Total Telecom a appris de Huawei les cinq éléments clés du réseau cible pour 2025 - un GUIDE pour le réseau cible 2025 :

Gigabit Anywhere : pour que les clients puissent vraiment profiter d'une expérience 5G, ils auront besoin d'une couverture et d'une qualité de réseau gigabit sans faille ;

Ultra-automatisation : une automatisation intelligente doit être intégrée au réseau, capable de prendre des décisions rapides et précises fondées sur des données afin de réduire la charge des opérateurs manuels ;

Intelligence de la connexion multi-cloud : les réseaux cibles de 2025 doivent être capables de traiter et de gérer intelligemment le multi-cloud, y compris le cloud privé et le cloud public, afin d'offrir une expérience cohérente aux clients ;

Différenciation des expériences : il est de plus en plus évident que les clients paieront plus pour des expériences meilleures et plus fiables, et c'est le cas pour le découpage en tranches du réseau, où le réseau peut être configuré en fonction de leurs besoins spécifiques ;

Environnement harmonieux : de l'innovation technologique aux stratégies de développement durable, la création d'un réseau plus écologique est une préoccupation essentielle pour l'avenir.

Mais la réalisation de ce cadre GUIDE dans les réseaux d'aujourd'hui n'est pas une tâche simple. Dimitris estime que toutes les exigences du réseau et des opérateurs évoluent constamment, même à l'époque actuelle, avec la pandémie et de nombreuses autres restrictions. Il convient donc que le processus visant à affiner les futurs réseaux est vital.

Les exigences des réseaux évoluent, et leur succès futur est loin d'être garanti. Total Telecom estime qu'il faut agir maintenant pour que les réseaux de 2025 soient compétitifs et puissent répondre aux attentes changeantes de ce monde numérique.

