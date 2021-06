TotalEnergies concede contrato de engenharia para uma instalação de combustível BioJet na França à NextChem, empresa do Maire Tecnimont Group (Milão: MT.MI)

MILÃO, 4 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Maire Tecnimont S.p.A. anuncia que sua subsidiária NextChem obteve um contrato da TotalEnergies para realizar um FEED (Front End Engineering Design) e para fornecer seu know-how tecnológico para a instalação de uma planta de combustível de aviação sustentável (SAF) em Grandpuits, na França, com capacidade de 400 mil toneladas/ano. O projeto faz parte do plano de converter a refinaria Grandpuits em uma plataforma zero-poluente que incluirá uma bio-refinaria, onde a NextChem já está projetando a primeira planta da Europa para produzir plásticos compostáveis e biodegradáveis, com capacidade de 100 mil toneladas/ano.

A planta de BioJet, que deverá iniciar operações em 2024, fortalecerá o papel da NextChem na estratégia de carbono zero da TotalEnergies como parte importante do desenvolvimento da plataforma zero-poluente da refinaria Grandpuits, conhecida como "Projet Galaxie".

O "Projet Galaxie" irá produzir combustíveis BioJet por meio do processamento de óleo de cozinha usado e de gorduras animais da Europa. Esta nova unidade estará alinhada com as diretrizes da França para biocombustíveis sustentáveis para a aviação, que inclui uma meta de 2% até 2025 e 5% até 2030.

O know-how tecnológico do SAF (ou BioJet) é um dos principais componentes do portfólio de tecnologia verde da NextChem, o que faz do Grupo Maire Tecnimont um facilitador da transição energética. Contribuir para mobilidade sustentável por meio de soluções para produzir combustíveis verdes, de baixo carbono e biocombustíveis é um dos objetivos prioritários do Grupo Maire Tecnimont, dentro de sua estratégia de sustentabilidade até 2025.

Pierroberto Folgiero, CEO do Maire Tecnimont Group e da NextChem comentou: "Estamos muito felizes em fortalecer nossa colaboração estratégica com um renomado parceiro global tal como a TotalEnergies: ser o parceiro escolhido para seu ambicioso projeto de transição energética de Grandpuits é empolgante, já que as empresas inovadoras têm objetivos pioneiros e podem fazer a diferença no caminho desafiador da Europa para a descarbonização. Combinar a experiência de liderança da Maire Tecnimont em contratos de EPC (Engenharia, Suprimentos e Construção) no setor de transformação de recursos naturais em todo o mundo, com o foco da NextChem na implementação de soluções para redução de emissões de carbono através do desenvolvimento de novas tecnologias, é uma estratégia de valor vencedora. O setor de transporte aéreo está buscando soluções de biocombustíveis de maneira urgente para atender às metas desafiadoras de redução das emissões de gases do efeito estufa (GHG). Esta parceria irá oferecer uma resposta concreta para uma necessidade concreta."

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1322292/Maire_Tecnimont_Logo.jpg

FONTE Maire Tecnimont S.p.A.

SOURCE Maire Tecnimont S.p.A.