TOTALTEC Oilfield Services Limited a conclu avec succès sa deuxième levée de capitaux propres

Le 28 février 2018, TOTALTEC Oilfield Services Limited (« TOTALTEC » ou la « Société ») a achevé avec succès sa deuxième levée de capitaux propres auprès d'un grand investisseur international. Le montant n'a pas été divulgué. Le produit de cette levée de fonds servira à lancer des services de formation, développement, ingénierie, conseil technique, logistique, opérations terrestres et expertise-conseil pour soutenir le développement de l'industrie pétrolière et gazière en République coopérative du Guyana et à travers la frange au milieu de l'Atlantique. TOTALTEC a aussi pour ambition d'élargir ses capacités aux services de soutien en mer et sous-marins, notamment le soutien logistique maritime, les tests en laboratoire spécialisé à l'échelle locale et d'autres services auxiliaires destinés aux champs pétrolifères. L'équipe très expérimentée de TOTALTEC s'appuie sur des partenariats locaux et internationaux pour échelonner et accélérer le renforcement des capacités locales.

TOTALTEC est une société intégrée de services pétroliers et gaziers qui a été fondée pour contribuer à une découverte majeure d'ExxonMobil au milieu de l'Atlantique, au large du Guyana. TOTALTEC a récemment lancé son Académie pour recruter, former et développer le potentiel de travailleurs guyanais candidats à des carrières dans l'industrie pétrolière et gazière ; 24 personnes recrutées participent actuellement à son programme inaugural d'opérateur. TOTALTEC a également conclu un partenariat avec un grand projet de développement d'infrastructure terrestre, pour fournir une base logistique et d'approvisionnement entièrement fonctionnelle à terre, qu'ExxonMobil prévoit d'exploiter à partir de la République coopérative du Guyana. « C'est une époque passionnante pour le secteur et la région. Je n'ai jamais vu un projet en eaux profondes passer aussi rapidement du stade de l'exploration à celui du développement que dans le cas du projet de phase 1 d'ExxonMobil Liza. C'est une étape vraiment significative et un projet de tout premier plan mené à bien par l'une des sociétés d'exploration et de production les plus performantes au monde en termes d'exploitation. Notre équipe de TOTALTEC est extrêmement enthousiaste à l'idée de participer à cette aventure. D'autres projets sont désormais à l'étude, et portent sur le développement dans un bassin où le succès de l'exploration menée par ExxonMobil et ses partenaires a été sans précédent. TOTALTEC s'engage à accélérer ses efforts visant à renforcer les capacités locales afin de les rendre conformes aux normes internationales », a déclaré Lars Mangal, fondateur et président-directeur général de TOTALTEC.

Sa première levée de fonds propres effectuée en 2016 a financé sa mise en place et les premières étapes de sa stratégie de développement des infrastructures et des capacités locales pour permettre de soutenir localement la production pétrolière et gazière au Guyana.

Simmons & Company International Limited a agi à titre de conseiller en financement d'entreprise et Pitmans LLP a agi à titre de conseiller juridique d'entreprise auprès de TOTALTEC, de son fondateur et de ses actionnaires.

