TouchPal FunMoji et vivo V9 déferlent sur l'Asie du Sud-est

Lors de la première conférence sur le V9 en Thaïlande, le directeur de projet de vivo Thailand a montré comment vivo FunMoji utilise la caméra frontale et le microphone d'un téléphone pour saisir avec précision les changements dans l'expression faciale et la voix des utilisateurs, créant de jolies expressions animées en 3D qui durent dix secondes. FunMoji suivra et enregistrera les mouvements et les voix en temps réel. Une fois que les utilisateurs ont fini d'enregistrer leur FunMoji, ils peuvent l'envoyer à leurs amis via plusieurs applications de messagerie, dont WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Viber, WeChat, pour ne citer que celles-ci.

Pour commencer à utiliser FunMoji dans une conversation, il vous suffit de cliquer sur l'icône de l'émoticône en haut à droite de votre clavier. Sélectionnez l'un des quatre styles d'émoticône et commencez l'enregistrement en appuyant sur le bouton rouge. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 secondes. Appuyez de nouveau sur le même bouton pour terminer la création de votre FunMoji. Puis cliquez sur « Partager » pour envoyer votre nouveau FunMoji à vos amis et à votre famille.

La technologie exclusive de TouchPal pour le V9 le différencie des fonctions d'émoticônes Animoji et AR (réalité augmentée) de l'iPhone et du Samsung S9, respectivement. La fonction d'émoticône AR du TouchPal étant intégrée dans le clavier lui-même, les utilisateurs peuvent y accéder instantanément dans le cadre de toute conversation, ce qui rend celle-ci plus amusante et plus intéressante. En s'appuyant sur des applications comme WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Viber et WeChat, TouchPal a utilisé la technologie avec la plus grande efficacité pour améliorer la vie de ses utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/684043/TouchPal_V9_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/684042/TouchPal_V9_2.jpg

SOURCE TouchPal