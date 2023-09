Tour do Rio Amarelo para mídia internacional em Zhengzhou, na China, promove intercâmbios interculturais

ZHENGZHOU, China, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Para comemorar a profunda cultura do Rio Amarelo, promover intercâmbios culturais internacionais e expandir a influência da civilização chinesa, o mês cultural do Rio Amarelo de 2023 na China (Zhengzhou) começou oficialmente em 14 de setembro na cidade de Zhengzhou, no centro da China, com o tour pelo Rio Amarelo "Henan, Berço da China" para mídia internacional e local, lançado no Museu da Capital de Zhengzhou.

Jornalistas da mídia internacional estão visitando o Templo de Shaolin em 15 de setembro:

Mídia dos EUA, Itália, Nova Zelândia, Rússia, Argentina, Hungria, Espanha, Azerbaijão e muito mais estão se unindo aos principais meios de comunicação chineses em uma jornada de descoberta para entender Zhengzhou, Henan e a China pelas lentes da história. Após a cerimônia de lançamento, o grupo de mídia fez uma visita ao "The Might Capital of Bo: A Paragon of Royal Capitals and Roaring Currents - Exhibition of Stone Inscriptions and Rubbings in the Lu Xun Museum's Collection" no museu.

"Zhengzhou é uma cidade marcante da cultura do Rio Amarelo. Nos últimos anos, Zhengzhou se dedica a construir a marca 'Henan, Berço da China', organizando várias atividades no Mês da Cultura do Rio Amarelo por três anos, o que ajuda a promover o ícone cultural de Zhengzhou, 'O Centro do Céu e da Terra, a Fonte da Civilização Chinesa e a Cidade do Kungfu', de uma forma geral", disse Lv Tinglin, vice-secretário do Comitê de Zhengzhou do PCC.

O Rio Amarelo, também conhecido como "Rio mãe" da China, é o segundo maior rio da China e um dos sistemas fluviais mais longos do mundo. O tour de mídia de três dias "Henan, Berço da China" inclui visita ao Parque Arqueológico Nacional da dinastia Zhengzhou Shang, ao Parque Cultural do Rio Amarelo de Zhengzhou, ao Mausoléu Imperial da Dinastia Song do Norte, ao Templo de Grotto, ao Parque Cultural da Cidade do Rio Amarelo, ao Templo de Shaolin, e muito mais, para uma experiência abrangente de aprendizado sobre a civilização do Rio Amarelo, a história chinesa desde os tempos antigos até o presente.

A província de Henan é o local de nascimento da civilização chinesa; seu desenvolvimento e crescimento estão fortemente ligados e evoluíram juntamente com a cultura do Rio Amarelo. Zhengzhou, capital da província de Henan, com uma longa história e cultura rica, está se desenvolvendo rapidamente com vigor e força total, com enorme potencial e oportunidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2215038/yellow_river.jpg

FONTE 2023 World Great Rivers Civilizations Forum ( Zhengzhou·China) News Center

