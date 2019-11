TOUS lança sua nova campanha com Emma Roberts

Com um toque de humor, a campanha celebra a emoção de encontrar e dar aquele presente "quase perfeito". Quando a música e a coreografia especialmente criadas para a ocasião chegam ao seu grande final, o público conclui que não precisa se preocupar com o embrulho, porque o que realmente importa é o que está dentro. Daí o título da campanha: Difícil de embrulhar, fácil de amar.

A campanha será transmitida na televisão de Espanha, México, Portugal e Rússia e apresentada em salas de cinema na Polônia, Ucrânia e República Tcheca. Ela também terá continuidade na mídia digital, na mídia externa e na imprensa mundial.

Sobre a TOUS

Com mais de 4.000 profissionais, a TOUS promove sua cultura corporativa baseada em seu legado, comprometimento e criatividade desde seu início em 1920, quando a empresa já estava no ramo de joias. Uma marca global, a TOUS está atualmente presente em 50 países, com mais de 700 lojas em cidades como Barcelona, Pequim, Cidade do México, Dubai, Jidá, Madri, Miami, Moscou, Nova York, Paris, Roma, Xangai e Tóquio.

Sua missão é ser amada em todo o mundo por oferecer joias e acessórios para cada momento da vida e ser uma marca empolgante. O objetivo da TOUS é ser a marca de joias de luxo mais procurada, bem sucedida e acessível do mundo. Ela está comprometida em agregar valor para clientes, funcionários e sociedade como um todo. www.tous.com

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=woQh0ypZI1k

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033702/Emma_Roberts_for_TOUS.jpg

