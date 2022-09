Tous les produits 42Gears sont compatibles avec Android 13

Les clients de 42Gears peuvent continuer à gérer leurs appareils Android mis à niveau en utilisant sa suite MDM

BANGALORE, Inde, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec la récente sortie d'Android 13 de Google, 42Gears a modifié son offre afin que les administrateurs informatiques utilisant SureMDM, la solution phare de gestion des appareils mobiles de 42Gears, puissent continuer à sécuriser, surveiller et gérer facilement les appareils Android récemment mis à jour.

La dernière version d'Android, également appelée Android Tiramisu, apporte des améliorations significatives suite à la grande refonte d'Android 12. Le code source est disponible sur AOSP, de sorte que les développeurs peuvent maintenant rendre leurs versions compatibles avec la dernière version d'Android.

« La plupart de nos produits, notamment SureMDM , SureLock, SureFox et SureVideo sont entièrement compatibles avec Android 13. Nous y avons également apporté quelques modifications tout en mettant à niveau nos produits pour qu'ils prennent en charge la nouvelle version Android », a déclaré Prakash Gupta, cofondateur et directeur d'exploitation de 42Gears Mobility Systems.

Selon 42Gears, les entreprises qui décident de passer à Android 13 constateront que :

Android 13 exige que les utilisateurs activent les autorisations d'exécution pour l'envoi de notifications à partir de n'importe quelle application ; les notifications ne seront pas autorisées par défaut. Il en va de même pour l'utilisation de l'application MDM Android de 42Gears.

Le Gestionnaire Bluetooth ne fonctionnera plus pour l'administrateur de l'appareil, car Google a déprécié quelques API pour cela. Il ne fonctionnera que pour le mode Propriétaire d'appareil, et 42Gears a déjà mis à jour ces API afin que ses clients puissent continuer à travailler avec le Gestionnaire Bluetooth.

« Étant donné que les entreprises adoptent des environnements de travail entièrement distants ou hybrides, elles doivent plus que jamais investir dans un outil de gestion des appareils robuste et fiable. En prenant en charge Android 13 dès le début, notre objectif est de rendre notre plateforme MDM extrêmement pratique et compatible ; une plateforme capable d'éliminer les problèmes liés à la gestion des appareils Android », a réitéré Prakash Gupta.

Pour en savoir plus sur l'assistance « zero-day » de 42Gears pour Android 13, veuillez cliquer ici.

À propos de 42Gears

42Gears est l'un des principaux fournisseurs de solutions UEM, offrant des solutions SaaS et sur site pour sécuriser, surveiller et gérer les terminaux d'entreprise construits sur des plateformes Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Wear OS, VR, IoT et Linux. Les produits 42Gears sont utilisés dans divers secteurs d'activité et bénéficient de la confiance de plus de 18 000 clients dans plus de 115 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

