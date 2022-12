Tout le monde à bord du Heathrow Festive Express

LONDRES, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Heathrow Express, le plus court trajet entre le centre de Londres et l'aéroport d'Heathrow, a lancé aujourd'hui le Festive Express. Jusqu'au 7 décembre, les personnes qui ont la chance de voyager sur ce service vivront un voyage plus joyeux, car l'un de ses wagons a été transformé en une scène festive féérique.

Hop on board The Festive Express at Paddington Station direct to London Heathrow airport. Sir Ranulph Fiennes sets off for the North Pole in search of the spirit of Christmas.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi, les elfes de Noël de la poste sont là pour accueillir les passagers dès leur montée à bord, où ils seront entourés de lumières scintillantes et du son des cloches du traîneau. Une fois assis, les passagers pourront s'immerger dans un wagon magique, orné de boules colorées, rempli de colis et plein à craquer de plaisirs festifs. Pendant le voyage, les familles pourront écrire une lettre au Père Noël et profiter de cadeaux spéciaux. Elles auront par exemple la possibilité de gagner un ticket d'or et une virée shopping pendant les trois jours.

Le plus grand explorateur du monde, Sir Ranulph Fiennes, a été le premier à faire l'expérience du Festive Express, partant pour une expédition de Noël à la recherche de l'esprit de Noël. Les préparatifs du voyageur chevronné ont été filmés avant son départ. Sir Ranulph Fiennes a déclaré : « Si, comme moi, vous voyagez beaucoup et que vous prévoyez une aventure pour Noël, mettez le cap sur la gare de Paddington à Londres. Le Heathrow Festive Express est une façon féérique d'entrer dans l'esprit de Noël. »

De plus, pour ceux qui voyagent pendant le reste du mois de décembre, la joie continue, car jusqu'au 6 janvier, un arbre de Noël sera au centre de la gare de Paddington, couvert de boules lumineuses et de décorations anciennes. Les jeunes passagers seront ravis de voir une version miniature du Heathrow Express circuler sur des rails autour du sapin dans une scène enneigée.

Enfin, du 12 au 23 décembre, toutes les personnes passant par Londres Paddington ne doivent pas manquer l'ambiance festive, avec des spectacles de chanteurs de chants de Noël dans la gare et des possibilités de photos saisonnières dignes d'Instagram qui raviront tous les voyageurs.

Le Heathrow Express est une expérience zéro stress qui ne prend que 15 minutes pour atteindre sa destination, disposant de cabines spacieuses, du Wi-Fi gratuit et d'un système de divertissement à bord. De plus, les enfants de 15 ans et moins voyagent gratuitement*, ce qui rend le voyage vers le pôle Nord (ou toute autre destination) encore plus rentable.

Le wagon du Heathrow Festive Express est disponible pour les passagers selon le principe du premier arrivé, premier servi et est inclus dans le prix normal du billet. Visitez www.heathrowexpress.com pour réserver vos billets et suivez @HeathrowExpress pour des mises à jour sur le Heathrow #FestiveExpress.

* Conditions générales de Kids Travel Free (voyage gratuit pour les enfants)

Les enfants âgés de 15 ans et moins voyagent gratuitement en classe Express lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte payant ou peuvent voyager non accompagnés s'ils sont munis d'une preuve de voyage aérien telle qu'une réservation de vol ou une carte d'embarquement valide. Une pièce d'identité avec photo sera exigée

Heathrow Express n'assume pas la responsabilité des enfants qui voyagent seuls. Les parents/tuteurs qui permettent à leurs enfants de voyager sans être accompagnés le font à leurs propres risques.

Les enfants âgés de 15 ans et moins voyagent gratuitement en Business First uniquement s'ils sont accompagnés d'un adulte qui a acheté un billet Business First. Les enfants ne peuvent pas voyager non accompagnés en Business First.

Jusqu'à neuf enfants peuvent voyager en même temps, avec un adulte payant.

Un enfant doit toujours recevoir un billet pour voyager. Un billet enfant ne peut pas être acheté seul en ligne, mais il peut être acheté en même temps qu'un billet adulte. Les enfants voyageant seuls doivent obtenir un billet auprès d'un membre du personnel de Heathrow Express, dans le terminal, la gare ou à bord.

Heathrow Express est un service de train premium sans arrêt entre Londres Paddington et les terminaux 2 et 3 d'Heathrow, avec six minutes supplémentaires pour le terminal 5 et une correspondance gratuite pour le terminal 4. Avec ses trains électriques d'une durée de 15 minutes, il constitue le moyen le plus rapide, le plus fiable et le plus durable de se rendre à l'aéroport pivot de la Grande-Bretagne et d'en revenir. En tant que service dédié à l'aéroport, il offre également aux passagers un moyen de transport calme et confortable avec ses cabines spacieuses conçues pour offrir une capacité supplémentaire pour les bagages.

Regardez les préparatifs de Sir Ranulph avant de monter à bord du Heathrow Festive Express :

https://vimeo.com/775114194

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961115/Heathrow_Express.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=84kWVX2pvsE

