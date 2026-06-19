Toyota anuncia cambios en su plana ejecutiva

PLANO, Texas, 19 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota anunció cambios en la plana ejecutiva de sus operaciones de fabricación, cadena de suministro y servicios financieros con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, promover el crecimiento sostenido y reforzar su compromiso de fabricar en el mismo lugar donde vende.

Jubilaciones

Ellen Farrell, vicepresidenta del grupo y asesora ejecutiva de Toyota Financial Services (TFS), se jubilará en agosto. Durante más de 25 años, Farrell ha prestado asesoramiento jurídico que ha promovido y protegido los intereses de Toyota. Antes de su cargo actual, se desempeñó como directora jurídica, de cumplimiento normativo y administrativa de TFS, así como directora de respeto hacia las personas de TFS y Toyota Motor North America. Farrell tuvo una participación fundamental en la creación de la línea de negocio de marca propia de TFS, que impulsó el crecimiento de los servicios financieros. Sus contribuciones se extendieron mucho más allá del ámbito jurídico gracias a sus cargos como vicepresidenta de desarrollo sostenible y, posteriormente, directora de respeto hacia las personas.

Kerry Creech, vicepresidente de grupo de la Región 1 de TMNA y presidente de Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK), se jubilará en julio después de una carrera de 36 años en Toyota. Durante su mandato, Creech ostentó numerosos cargos de responsabilidad en los ámbitos de fabricación, calidad e ingeniería, llegando a dirigir TMMK y a supervisar un importante crecimiento operativo y una inversión considerable. Su liderazgo contribuyó a impulsar nuevas inversiones destinadas a apoyar iniciativas de electrificación y fabricación avanzada. Asimismo, realizó importantes contribuciones al desarrollo de la fuerza laboral y a la comunidad a través de iniciativas como la 4T Academy. En 1990, él inició su carrera como miembro del equipo de producción de sistemas de propulsión en TMMK.

Ascensos y nuevas funciones

Fabricación

Stephen Brennan, vicepresidente sénior de la Región 1, Operaciones de Fabricación y Operaciones Empresariales de Fabricación (MBO), será destinado a Toyota Motor Corporation (TMC) como jefe de producción del Área de Tecnología Avanzada. Brennan supervisará la División de Ingeniería de Producción Avanzada, la División de Ingeniería de Producción, la División de Equipamiento para la Movilidad, la División de Logística e Ingeniería de Información para la Producción y el Departamento de Transformación Digital de la Producción. Brennan estará subordinado a Takefumi Shiga, director de operaciones de TMC, director de producción y director del grupo de Ingeniería de Producción.

Kevin Voelkel, vicepresidente sénior de Operaciones de Fabricación, asumirá la supervisión de Fabricación de la Región 1 —TMMK Vehicle and Powertrain (vehículos y sistema de propulsión de TMMK) — y seguirá subordinado a Masahiro Seri, vicepresidente sénior y director de producción de Ingeniería de Producción y Fabricación.

Susann Kazunas, vicepresidenta del grupo y directora ejecutiva de ingeniería, será nombrada vicepresidenta del grupo de Operaciones Empresariales de Fabricación (MBO) e Ingeniería de Producción (PE). Kazunas seguirá desempeñando sus funciones como directora ejecutiva de ingeniería y asumirá además las de directora ejecutiva de seguridad. Ella mantendrá su subordinación a Masahiro Seri.

David Fernandes, vicepresidente de grupo de la Región 6 de Fabricación y vicepresidente sénior de Mazda Toyota Manufacturing (MTMUS), ha sido ascendido a vicepresidente de grupo de la Región 1 de Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK) y a presidente de TMMK, y estará subordinado a Kevin Voelkel, vicepresidente sénior de Operaciones de Fabricación.

Erik Skaggs, presidente de Toyota Motor Manufacturing Mississippi, ha sido nombrado vicepresidente de grupo de la Región 6 de Fabricación y vicepresidente sénior de Mazda Toyota Manufacturing. Él estará subordinado a Kevin Voelkel, vicepresidente sénior de Operaciones de Fabricación.

Aaron Foster, director general de Toyota Motor Manufacturing Mississippi (TMMMS), ha sido ascendido a presidente de TMMMS y estará subordinado a David Rosier, vicepresidente del grupo para Operaciones de Fabricación de la Región 5 y presidente de Toyota Motor Manufacturing West Virginia (TMMWV).

Carla Wright, vicepresidenta de fabricación de Toyota Motor Manufacturing Texas (TMMTX), ha sido nombrada vicepresidenta de Proyectos Especiales de Operaciones Empresariales de Fabricación (MBO) y estará subordinada a Susann Kazunas, vicepresidenta sénior de Ingeniería de Producción y Operaciones Empresariales de Fabricación.

Juan Francisco García, presidente de Toyota Motor Manufacturing Guanajuato (TMMGT), ha sido nombrado vicepresidente de fabricación de Toyota Motor Manufacturing Texas (TMMTX) y estará subordinado a Frank Voss, vicepresidente del grupo para Operaciones de Fabricación de la Región 4 y presidente de TMMTX.

Eliel Cole, presidente de Toyota Autobody Company (TABC), ha sido ascendido a presidente de Toyota Motor Manufacturing Guanajuato (TMMGT) y estará subordinado a Frank Voss, vicepresidente del grupo para Operaciones de Fabricación de la Región 4 y presidente de Toyota Motor Manufacturing Texas.

Zach Choate, director general de Ingeniería de Producción, ha sido adscrito al presidente de TABC y estará subordinado a Óscar Villarreal, presidente de Toyota Motor Manufacturing of Baja California (TMMBC) y presidente del consejo de administración de TABC.

Cadena de Suministro

Kevin Austin, vicepresidente del grupo responsable de Cadena de Suministro, asumirá la responsabilidad del área de Calidad, y Tom Trisdale, vicepresidente del grupo responsable de Calidad, estará subordinado a él. Austin seguirá al frente del departamento de Estrategia y Operaciones de Cadena de Suministro y estará subordinado a Chris Nielsen, vicepresidente ejecutivo de Cadena de Suministro, director de Cadena de Suministro y director de Calidad de TMNA.

Kensuke Morita, vicepresidente del grupo para Cadena de Suministro de Vehículos, asumirá la responsabilidad de Estrategia y Planificación y Gestión de Proyectos (PPM), Gestión de la Oferta y la Demanda (DSM) y Transformación Tecnológica. Jamese Olayiwola, vicepresidente de Estrategia y Gestión de Proyectos y Programas (PPM), y Michael Schad, vicepresidente de DSM y Transformación Tecnológica, estarán subordinados a él. Morita seguirá subordinado a Kevin Austin, vicepresidente del grupo para Cadena de Suministro.

Todos los cambios entrarán en vigor el 13 de julio de 2026, salvo que se indique otra fecha.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de EE. UU. por casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En la primavera de 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 32 opciones eléctricas.

Mediante su iniciativa Driving Possibilities, la Toyota USA Foundation se ha comprometido a crear programas educativos innovadores dentro de las comunidades históricamente desfavorecidas cercanas a los centros operativos de la empresa en EE. UU., y en colaboración con ellas.

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FUENTE Toyota Motor North America