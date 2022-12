Toyota comparte un mensaje de bondad y alegría esta temporada festiva

Uno de los dos conmovedores anuncios navideños nacionales debuta durante el programa "Christmas in Rockefeller Center" de NBC

PLANO, Texas, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el marco de las festividades, Toyota celebra la alegría de la temporada con un mensaje especial sobre el compartir la bondad. "Like No One's Watching", el primero de los dos anuncios navideños de Toyota, se estrenó anoche durante el especial en horario estelar de NBC, "Christmas in Rockefeller Center", con un lanzamiento personalizado de un presentador del programa.

"Like No One's Watching" es un anuncio de 60 segundos que comparte la conmovedora historia de una joven mujer, Clara, quien se encarga de realizar gestos de amabilidad para los demás durante la temporada festiva. En el anuncio, se presenta a Clara entregando productos comestibles a su vecina de avanzada edad, dejando un pequeño obsequio para otro joven vecino y ayudando a atrapar y devolver al perro de un vecino que había escapado. El anuncio muestra a Clara sola en su ciudad, decidiendo ayudar a cubrir el turno de su colega durante las fiestas. En la última escena, Clara llega a casa en la víspera de Navidad, donde se sorprende por un grupo de vecinos que están regresándole el favor con un árbol de Navidad y obsequios. "Like No One's Watching" fue creado por Saatchi & Saatchi y dirigido por Ted Melfi, director nominado al Oscar.

El trabajo creativo hispano de Toyota transmite un mensaje mágico de unidad que seguramente conmoverá los corazones de la audiencia. El anuncio bilingüe de 60 segundos titulado "The Search", comparte una conmovedora historia navideña sobre una joven protagonista, Sophia, y su abuelo conduciendo en su Sequoia en un viaje para encontrar la casa de Santa. Si bien la misión puede resultar abrumadora, ambos comparten un momento especial durante su aventura. El anuncio bilingüe fue creado por Conill Advertising y dirigido por el galardonado director Peter Thwaites.

"El mensaje navideño de Toyota se centra en simples actos de bondad y motiva a las personas a conectarse con sus comunidades en esta temporada de fiestas", dijo Lisa Materazzo, vicepresidenta de grupo de Toyota Marketing para Toyota Motor North America. "Esperamos que este conmovedor mensaje inspire a los espectadores a difundir bondad durante las fiestas y en el futuro".

Con el espíritu de celebrar a quienes prestan servicio a los demás, Toyota reconocerá a nuestros héroes comunitarios: los maestros. Toyota se asoció con el Centro Nacional para el Aprendizaje Familiar (NCFL) y la Fundación Kids In Need (KINF) para proporcionar cajas de suministros para maestros que incluyen artículos esenciales para todo un semestre de aprendizaje, como cuadernos, lápices, carpetas, marcadores y más. Todos los maestros de cinco distritos escolares con escasos recursos de todo el país recibirán suministros, lo que beneficiará a más de 15,000 estudiantes. A menudo, los maestros reciben un número limitado de suministros para sus alumnos al comienzo del año escolar, que se agotan rápidamente a medida que avanza el semestre.

Dónde mirarlo

Tras el estreno del anuncio en el especial "Christmas in Rockefeller Center" de NBC, la versión de 60 segundos de "Like No One's Watching" también se transmitirá con un alto perfil en el programa "TODAY" de NBC el jueves, 1 de diciembre y en Sunday Night Football de NBC el domingo, 4 de diciembre.

Tras la semana de estreno, "Like No One's Watching" saldrá al aire con versiones de 30 y 60 segundos a través de redes de transmisión y cable el 10 de diciembre. La campaña integrada aparecerá a nivel nacional en canales de transmisión, cines y lugares públicos. El anuncio se transmitirá durante el horario estelar, a primeras horas de la mañana, durante la programación deportiva y en redes de cable como TBS, Discovery y Weather Channel, los juegos de la NBA en ESPN, en los intermedios del programa Sunday Night Football de NBC durante el mes de diciembre, así como durante la programación navideña en Freeform y Hallmark Channel.

La cobertura de "The Search" en la televisión lineal hispana incluye una combinación de redes de transmisión y cable dirigido, entre los que se incluyen Univision, UniMas, Telemundo, Universo y Discovery en Español. La programación de los medios hispanos de alto perfil ampliará "The Search", incluidos: el TeletonUSA anual de Univision el 17 de diciembre, Sunday Night Football en Universo, así como un especial navideño en "En Casa con Telemundo" el 16 de diciembre, que incluirá el lanzamiento de un presentador del programa del anuncio de 60 segundos. La versión de 60 segundos de "The Search" aparecerá en los cines desde el 16 hasta el 29 de diciembre. El video digital incluye a socios como Tplus y ViX de Peacock. Toyota será el principal patrocinador de la guía de People en Español para celebrar las fiestas con los seres queridos, que incluye difusión editorial, digital y social.

El evento de ventas de diciembre del Toyotathon ofrecerá incentivos hasta el 3 de enero de 2023. Vea los anuncios aquí. Las imágenes y los créditos están disponibles aquí.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamerica durante más de 60 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 48,000 personas en Norteamérica, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de casi 43 millones de automóviles y camionetas en nuestras 13 plantas de fabricación. Para 2025, la decimocuarta planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, más de una cuarta parte de las ventas de 2021 de la compañía en Norteamérica fueron vehículos electricos.

A través de la campaña Start Your Impossible, Toyota destaca la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los retos en movilidad más urgentes para nuestra sociedad. Creemos que cuando las personas tienen libertad para moverse, todo es posible. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

