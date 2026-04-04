Toyota Financial Services anuncia transición de liderazgo

Scott Cooke se jubilará como presidente y CEO; Alec Hagey es nombrado sucesor

PLANO, Texas, 4 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Financial Services (TFS) anunció hoy que Scott Cooke, presidente y CEO, se jubilará a partir del 30 de junio de 2026, tras más de dos décadas de servicio destacado en la empresa. Alec Hagey, asesor ejecutivo de TFS, ha sido nombrado sucesor y asumirá el cargo de presidente y CEO a partir del 6 de abril de 2026.

Cooke ha liderado TFS con un enfoque constante en la excelencia operativa, la solidez financiera y el valor para el cliente. Desde que se unió a la organización en 2003, desempeñó diversos cargos de liderazgo en las áreas de riesgo, finanzas, tesorería y operaciones. En su calidad de presidente y CEO, supervisó todas las actividades operativas y financieras de TFS, contribuyendo así a la expansión de las capacidades de financiamiento y seguros de la empresa, a la mejora de la oferta de productos y al fortalecimiento del apoyo a los clientes y concesionarios de Toyota y Lexus en todo Estados Unidos.

"El liderazgo de Scott ha sido fundamental para convertir a Toyota Financial Services en la organización sólida y centrada en el cliente que es hoy", afirmó Mark Templin, director de operaciones de Toyota Motor North America. "Sus contribuciones han dejado un impacto duradero en nuestro negocio, nuestros socios y nuestro personal".

Hagey aporta más de 36 años de experiencia en Toyota y una trayectoria comprobada en ventas, marketing, operaciones y servicios financieros. Como vicepresidente sénior y director de operaciones, estuvo a cargo de ventas y marketing de TFS y Lexus Financial Services (LFS), lo que incluyó las relaciones con los concesionarios, la comercialización de vehículos usados, los productos de protección voluntaria y las principales iniciativas en materia de movilidad y tecnología digital.

"La profunda experiencia de Alec y sus sólidas relaciones en toda nuestra organización lo convierten en el líder adecuado para guiar a TFS hacia el futuro", añadió Templin. "Él entiende a nuestros clientes, a nuestros concesionarios y a nuestro negocio, y se encuentra en una excelente posición para seguir construyendo sobre los sólidos cimientos que Scott ha sentado".

A fin de asegurar una transición fluida, Scott permanecerá como asesor ejecutivo y brindará apoyo a la Región de América y Oceanía (AOR) de Toyota Financial Services Corporation.

"Es un honor para mí haber formado parte de Toyota Financial Services y estoy orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado en conjunto", señaló Cooke. "Tengo plena confianza en Alec y en el equipo de liderazgo para seguir cumpliendo con nuestros clientes y concesionarios".

Acerca de Toyota Financial Services

Toyota Financial Services (TFS) es la marca de productos financieros y relacionados de Toyota en Estados Unidos. Ofrece financiamiento y arrendamiento de automóviles al por menor a través de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y Toyota Lease Trust. TFS también ofrece productos de protección de vehículos y pagos mediante Toyota Motor Insurance Services (TMIS). La empresa presta servicios a los concesionarios y clientes de Lexus utilizando la marca Lexus Financial Services.

Al 31 de marzo de 2026, TFS contaba con aproximadamente 3,800 miembros en su equipo en todo el país y poseía activos por un total de más de $150 mil millones. La empresa forma parte de una red mundial de servicios financieros integrales ofrecidos por Toyota Financial Services Corporation, filial de propiedad absoluta de Toyota Motor Corporation.

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FUENTE Toyota Financial Services