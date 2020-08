Toyota Financial Services ofrece alivio de pago a clientes afectados por los huracanes Laura e Isaías, el tornado Derecho en Medio Oeste e incendios incontrolables en California

PLANO, Texas, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Financial Services (TFS) anunció que ofrece opciones de alivio de pago a sus clientes afectados por los huracanes Laura e Isaías, así como a los afectados por los incendios incontrolables en California y el tornado Derecho que azotó al Medio Oeste a principios de este mes. Esta amplia iniciativa de ayuda incluye a cualquier cliente de Toyota Financial Services (TFS) o Lexus Financial Services (LFS) en áreas de desastre determinadas.

Toyota Financial Services se preocupa por la seguridad y el bienestar de sus clientes, y desea ayudar a los afectados por estos desastres naturales. Los clientes de leasing y financiamiento afectados que residen en las áreas que se han visto golpeadas pueden ser elegibles para acceder a varias opciones de alivio de pago, entre otras:

prórrogas y pagos diferidos de leasings;

redirección de estados de cuenta, y

coordinación de pagos por teléfono o en línea.

Se alienta a los clientes que deseen discutir las opciones de sus cuentas que se pongan en contacto con TFS o LFS:

Los clientes de Toyota Financial Services pueden llamar al 800-874-8822 o contactar a TFS por correo usando la función de Mail Center (Centro de Correo) luego de ingresar a ToyotaFinancial.com.

Los clientes de Lexus Financial Services pueden llamar al 800-874-7050 o contactar a LFS por correo usando la función de Mail Center (Centro de Correo) luego de ingresar a LexusFinancial.com.

Deseamos expresar nuestro más sincero apoyo a quienes se han visto afectados por estas devastadores tragedias.

Acerca de Toyota Financial Services

Toyota Financial Services (TFS) es la marca de seguros y finanzas de Toyota en Estados Unidos que ofrece financiamiento y leasing minorista de autos a través de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y Toyota Lease Trust. Además, TFS ofrece productos de protección de vehículo y pago mediante Toyota Motor Insurance Services (TMIS). La compañía atiende a las concesionarias y clientes Lexus a través de la marca Lexus Financial Services. Al 31 de marzo de 2020, TFS cuenta con unos 3,300 empleados en todo el país y cuenta con activos que totalizan casi US$126,000 millones. Forma parte de una red internacional de servicios financieros integrales que ofrece Toyota Financial Services Corporation, subsidiaria de propiedad total de Toyota Motor Corporation. Anunciamos información financiera importante en la sección de relaciones con inversores de nuestra página web (www.toyotafinancial.com) y en las presentaciones ante la SEC. Usamos dichos medios, comunicados de prensa y redes sociales para difundir información sobre nuestra compañía, nuestros servicios y otros temas. Si bien no toda la información publicada en nuestras redes sociales es sustancial, parte de ella podría serlo. Por ende, invitamos a quienes tengan interés en nuestra compañía a leer nuestras publicaciones en Twitter www.twitter.com/toyotafinancial.

Contacto medios:

Derrick Brown

469-486-9065

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745311/Toyota_Financial_Services_Logo.jpg

FUENTE Toyota Financial Services

Related Links

https://www.toyotafinancial.com



SOURCE Toyota Financial Services