Toyota Financial Services ofrece ayuda de pago a los clientes afectados por los incendios forestales de California y los tornados de Texas

PLANO, Texas, 31 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Financial Services (TFS) anunció que está ofreciendo opciones de ayuda de pago a sus clientes afectados por la reciente serie de incendios forestales en toda California, así como por los tornados que azotaron el norte de Texas a principios de este mes. Este amplio alcance se extiende a cualquier cliente de Toyota Financial Services (TFS) o Lexus Financial Services (LFS) situado en las áreas de desastre designadas.

Además, para ayudar con los esfuerzos de recuperación de los tornados en Texas, Toyota está donando $100,000 al Dallas Independent School District (Distrito Escolar Independiente de Dallas, o DISD). Para ayudar con los incendios forestales en California, Toyota está donando $50,000 a la Cruz Roja Americana y $50,000 al fondo de ayuda para incendios forestales Wildfire Relief Fund de la fundación California Community Foundation.

Toyota Financial Services se preocupa por la seguridad y el bienestar de sus clientes, y quiere ayudar a los afectados por estos desastres naturales. Los clientes de arrendamiento y financiamiento afectados que residen en las áreas devastadas pueden calificar para aprovechar varias opciones de ayuda de pago, entre ellas:

extensiones de pago y pagos de arrendamiento aplazados

redirección de estados de cuenta

tramitación de pagos por teléfono o en línea

Toyota Financial Services procurará contactar a los clientes por correo electrónico o teléfono en las áreas afectadas para evaluar sus necesidades e informarles de las opciones a su disposición.

Se recomienda a los clientes que deseen hablar sobre sus opciones de cuenta que se pongan en contacto con TFS o LFS:

Los clientes de Toyota Financial Services pueden llamar al 800-874-8822 o comunicarse con TFS por correo electrónico usando la función Mail Center después de iniciar sesión en ToyotaFinancial.com.

Los clientes de Lexus Financial Services pueden llamar al 800-874-7050 o comunicarse con LFS por correo electrónico usando la función Mail Center después de iniciar sesión en LexusFinancial.com.

Extendemos nuestros más sinceros sentimientos a los afectados por estos devastadores desastres.

Acerca de Toyota Financial Services

Toyota Financial Services (TFS) es la marca de financiamiento y seguros de Toyota en los Estados Unidos, que ofrece financiamiento y arrendamiento de automóviles al detal a través de la Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y el Toyota Lease Trust. TFS también ofrece contratos de servicio extendido a través de Toyota Motor Insurance Services (TMIS). La empresa presta servicios a los concesionarios y clientes de Lexus que utilizan la marca Lexus Financial Services. En la actualidad, TFS emplea aproximadamente a 3,200 personas en todo el país y cuenta con más de $120,000 millones en activos. TFS es parte de una red mundial de servicios financieros integrales ofrecidos por Toyota Financial Services Corporation, una subsidiaria que pertenece en su totalidad a Toyota Motor Corporation. Anunciamos información financiera importante en la sección de relaciones con los inversionistas de nuestro sitio web (www.toyotafinancial.com) y en los informes presentados ante la SEC. Utilizamos estos canales, comunicados de prensa y las redes sociales para comunicarnos sobre nuestra empresa, nuestros servicios y otros temas. Aunque no toda la información que publicamos en las redes sociales es de carácter material, alguna información podría ser material. Por lo tanto, animamos a los interesados en nuestra empresa a que consulten nuestros mensajes en Twitter en www.twitter.com/toyotafinancial.

Points of Light ha nombrado a TFS como una de las empresas de la lista Civic 50, que reconoce a las compañías de la nación que más se preocupan por la comunidad. Para obtener más información sobre el apoyo de la empresa a la educación financiera, los programas de desarrollo juvenil y otras iniciativas comunitarias, visite el sitio www.tfsinthecommunity.com.

Contacto de prensa:

Vincent Bray, vincent.bray@toyota.com, 469-486-9065

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745311/Toyota_Financial_Services_Logo.jpg

FUENTE Toyota Financial Services

SOURCE Toyota Financial Services