Toyota Financial Services ofrece ayuda en los pagos a los clientes afectados por las tormentas en Texas

extensiones y pagos diferidos de los arrendamientos financieros,

redireccionamiento de los extractos de facturación y

concertación de pagos por teléfono o en línea.

Se invita a los clientes que deseen discutir las opciones de sus cuentas a que se pongan en contacto con TFS o LFS.

Los clientes de Toyota Financial Services pueden llamar al 800-874-8822 o comunicarse con TFS por correo electrónico, utilizando la función "Mail Center" después de ingresar a ToyotaFinancial.com.

Los clientes de Lexus Financial Services pueden llamar al 800-874-7050 o comunicarse con LFS por correo electrónico, utilizando la función "Mail Center" después de ingresar a LexusFinancial.com.

Enviamos nuestros más sinceros sentimientos a las personas afectadas por estas tormentas.

Acerca de Toyota Financial Services

Toyota Financial Services (TFS) es la marca de financiamiento y seguros para Toyota en los Estados Unidos que ofrece financiación y arrendamiento financiero de vehículos al por menor a través de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y Toyota Lease Trust. TFS también ofrece productos para la protección de vehículos y pagos a través de Toyota Motor Insurance Services (TMIS). La empresa presta sus servicios a los concesionarios y clientes de Lexus usando la marca Lexus Financial Services. Al 31 de marzo de 2020, TFS empleaba aproximadamente a 3,300 miembros del equipo en todo el país, y tenía activos por un total cercano a los $126 billones. Es parte de una red mundial de servicios financieros completos ofrecidos por Toyota Financial Services Corporation, una filial de propiedad exclusiva de Toyota Motor Corporation. Divulgamos información financiera relevante utilizando la sección de relaciones con los inversionistas de nuestro sitio web, (www.toyotafinancial.com) y los documentos presentados ante la SEC. Utilizamos estos canales, comunicados de prensa y redes sociales para divulgar información acerca de nuestra empresa, nuestros servicios y otros asuntos. Aunque no toda la información que publicamos en las redes sociales es de naturaleza esencial, alguna podría serlo. Por lo tanto, invitamos a los interesados en nuestra empresa a que revisen nuestras publicaciones en Twitter, en www.twitter.com/toyotafinancial.

Contacto para los medios: Derrick Brown (469) 486-9065

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1442353/tsf.jpg

FUENTE Toyota Financial Services

