Toyota invertirá $500 millones en Joby Aviation

La inversión se realizará en dos etapas iguales: la primera prevé su conclusión a finales de este año y la segunda en 2025

Los fondos apoyarán la certificación y producción comercial de taxis aéreos eléctricos de Joby

Los términos de la inversión incluirán planes para establecer una alianza en la fabricación para la primera fase de la comercialización

La inversión total de Toyota Motor Corporation en Joby ascenderá a $894 millones

CIUDAD DE TOYOTA, Japón, y SANTA CRUZ, California, 3 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor Corporation (Toyota; NYSE: TM) y Joby Aviation, Inc. (Joby; NYSE:JOBY), compañía que desarrolla taxis aéreos eléctricos para el transporte comercial de pasajeros, anunciaron hoy la inversión, por parte de Toyota, de otros $500 millones para apoyar la certificación y la producción comercial de taxis aéreos eléctricos de Joby, con el objetivo de materializar la visión conjunta de ambas compañías sobre la movilidad aérea.

Logotipo de Toyota Joby Tetsuo “Ted” Ogawa, gerente de operaciones de Toyota Motor Corporation, y JoeBen Bevirt, fundador y director ejecutivo de Joby Aviation, fortalecen su relación a través de la anunciada inversión de $500 millones de Toyota en Joby, registrada con una ceremonia oficial de firma, que tuvo lugar en la sede central regional de Toyota en América del Norte, en Plano, Texas.

La inversión, que se realizará en dos etapas iguales, está sujeta a las aprobaciones reglamentarias estándares y determinadas condiciones adicionales, la elaboración final de los acuerdos comerciales y de colaboración, mientras que en la segunda etapa tendrá lugar la elaboración final de los términos relacionados con una alianza estratégica enfocada en la producción comercial y determinadas condiciones adicionales. La inversión de Toyota Motor Corporation en Joby, que ascenderá a un total de $894 millones, se realizará en forma de efectivo para acciones comunes. La primera etapa de esta inversión prevé su conclusión a finales de este año y la segunda, en 2025. Se pueden encontrar más detalles sobre la inversión en los documentos reglamentarios de la compañía proporcionados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

"Esta inversión se basa en los casi siete años de colaboración entre nuestras compañías", expresó JoeBen Bevirt, fundador y director ejecutivo de Joby Aviation. "El conocimiento y apoyo brindados por Toyota han sido fundamentales para el éxito de Joby y esperamos profundizar nuestras relaciones a medida que materialicemos nuestra visión compartida sobre el futuro del transporte aéreo".

Joby continúa realizando importantes progresos hacia la comercialización, con el reciente lanzamiento de su tercera aeronave de su línea de producción piloto en Marina, California, y el inicio de la construcción de una instalación ampliada en California que duplicará con creces la capacidad de fabricación de la compañía. En agosto de 2024, confirmó que la cuarta etapa, de las cinco que tiene el proceso de certificación de tipo, se encontraba a más de un tercio de su ejecución por parte de Joby.

"Con esta inversión adicional, estamos emocionados de ver la certificación de las aeronaves de Joby y el cambio hacia la producción comercial", expresó Tetsuo "Ted" Ogawa, quien firmó el acuerdo como gerente de operaciones en nombre de Toyota Motor Corporation. "Compartimos la visión de Joby sobre la importancia de los vuelos sostenibles para reducir los desafíos constantes de la movilidad de hoy en día".

Las inversiones adicionales de Toyota reflejan el objetivo permanente de la familia fundadora de Toyota Motor Corporation, comenzando por Kiichiro Toyoda hasta llegar a Akio Toyoda, el actual presidente de la empresa, en función de materializar el sueño de una movilidad aérea destinada al transporte personal o diario como parte de su transformación en una compañía de movilidad.

Desde 2019, además de las inversiones monetarias, Toyota ha estado destinando tiempo y recursos humanos para compartir sus conocimientos sobre el sistema de producción de Toyota a través de la planificación del proceso, el desarrollo del método de fabricación y el diseño de herramientas. Ahora, los ingenieros de Toyota trabajan junto con el equipo de Joby en California, y, en 2023, ambas compañías firmaron un acuerdo a largo plazo para el suministro por parte de Toyota del tren motriz principal y los componentes de accionamiento para la producción de las aeronaves de Joby.

Las relaciones de Toyota con Joby comenzaron a través de una inversión inicial realizada por Toyota Ventures, la división de capital de riesgo inicial de Toyota dedicada a la exploración e identificación de tecnologías innovadoras y compañías para oportunidades de inversión y proporciona apoyo para compañías de cartera. Toyota Motor Corporation posteriormente completó inversiones que ascendieron a un total de $394 millones.

Las acciones que se venderán en la inversión no se han registrado, ni se registrarán de conformidad con la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada ("Ley de Valores") ni de conformidad con las leyes de valores estatales o de otra jurisdicción aplicable, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos salvo en virtud de una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales aplicables o de otra jurisdicción.

Las fotos de la ceremonia de firma y el contenido en video relacionado, incluidas las entrevistas con JoeBen Bevirt y Tetsuo "Ted" Ogawa están disponibles en este enlace.

Acerca de Joby

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) es una compañía de transporte radicada en California que desarrolla taxis aéreos de despegue y aterrizaje verticales, completamente eléctricos, y los que prevé operar como parte de un servicio rápido, silencioso y conveniente en varias ciudades del mundo. Para obtener más información, visite www.jobyaviation.com .

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM), creadora del híbrido Prius y del vehículo de pila de combustible Mirai, está comprometida con la fabricación de vehículos para la forma de vida de las personas a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, y emplea directamente a más de 63,000 personas en Norteamérica (más de 49,000 en EE. UU.).

En los últimos 65 años, Toyota ha ensamblado casi 47 millones de autos y camiones en Norteamérica en las 12 plantas de fabricación de la empresa. En 2025, la 13.ª planta de la empresa en Carolina del Norte empezará a fabricar baterías automotrices para vehículos electrificados.

A través de nuestros más de 1,800 concesionarios norteamericanos (casi 1,500 en EE. UU.), Toyota vendió más de 2.6 millones de autos y camiones (más de 2.2 millones en EE. UU.) en 2023, de los cuales más de una cuarta parte eran vehículos electrificados (de batería completa, híbridos, híbridos enchufables y de pila de combustible).

Para más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según lo establecido en las disposiciones de "protección" de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995, incluyendo entre otras, las declaraciones sobre el desarrollo y rendimiento de las aeronaves de Joby, el crecimiento de las capacidades de fabricación de Joby, la perspectiva reguladora, el progreso y los plazos; las operaciones planificadas; el plan comercial, objetivos, metas y oportunidades de mercado; los plazos y la finalización general de la inversión y la cantidad de ingresos previstos; el cumplimiento de las condiciones para la financiación de la inversión; y las relaciones comerciales entre Toyota y Joby. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse porque no se relacionan estrictamente con hechos históricos o actuales. Estas declaraciones pueden incluir palabras tales como "anticipar", "estimar", "esperar", "proyectar", "planificar", "prever", "creer", "pueden", "podrán", "deben", "pueden tener", "probablemente", y otros términos de igual significado relacionados con cualquier análisis sobre el plazo o la naturaleza del futuro rendimiento operativo o financiero, u otros eventos. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los implícitos en estas declaraciones. Entre estos riesgos e incertidumbres están las condiciones del mercado, el cumplimiento de las condiciones de cierre del acuerdo relacionadas con cada una de las etapas de inversión y los riesgos relacionados con el negocio de Joby y Toyota, incluyendo aquellos descritos en los informes periódicos y actuales presentados oportunamente a la Comisión de Bolsa y Valores. Toyota y Joby pudieran no consumar la inversión descrita en este comunicado de prensa, y de ser consumada, no se pueden proporcionar garantías respecto de su capacidad para aplicar de manera efectiva los ingresos de la inversión o el éxito de la asociación ampliada entre Joby y Toyota. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa son válidas hasta la fecha del comunicado, y ni Toyota ni Joby se comprometen a actualizarlas en función de modificaciones posteriores, excepto en los casos requeridos por la ley.

