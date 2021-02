Toyota Mobility Foundation designa las primeras tecnologías piloto y los colaboradores para la iniciativa del Future Mobility District de Indiana

May Mobility, líder en tecnología de vehículos autónomos (AV) y operaciones de transporte, empezará a operar dos servicios AV no concurrentes para transporte de pasajeros durante un periodo de seis meses en las ciudades de Indianápolis y Fishers. La implementación en Indianápolis se diseñó para ampliar las opciones de movilidad ofreciendo una conexión desde la estación cercana de Vermont, a lo largo de la Línea Roja del sistema IndyGO, hasta diferentes zonas al oeste del centro de la ciudad. Este servicio de ruta fija estará abierto al público en general para el inicio de operaciones en mayo de 2021, y contará con cinco vehículos Lexus RX450h equipados con la tecnología autónoma de May Mobility, y otro con acceso para sillas de ruedas de Polaris GEM.

"El equipo de May Mobility está emocionado de asociarse con Toyota Mobility Foundation y Energy Systems Network para traer este nuevo servicio de transporte AV a Indianápolis y Fishers", expresó Edwin Olson, cofundador y director ejecutivo de May Mobility. "Nuestra misión es ofrecer alternativas de transporte seguras, confiables y accesibles, que puedan integrarse de manera ágil con el público y los servicios privados. Y con cada nueva implementación logramos ampliar nuestras capacidades y mejorar el servicio para los usuarios y las comunidades"

Antes de iniciar sus operaciones, May Mobility establecerá sus oficinas regionales en el Indiana Internet of Things (IoT) Lab en Fishers. Fundado en 2017, el Indiana IoT Lab fue uno de los primeros del país en integrar diferentes actores del creciente sector IoT, aportando para que el centro de Indiana se constituya en un centro de innovación, educación y oportunidades de relacionamiento. Posteriormente, May Mobility iniciará la operación de vehículos autónomos en Fishers hacia noviembre de 2021.

"Hemos construido nuestra comunidad para que sea inteligente y emprendedora, tanto en los negocios como en el estilo de vida, para dar paso a oportunidades como esta", comentó Scott Fadness, alcalde de Fishers. "La alianza con ESN, Toyota Mobility Foundation y May Mobility le permite a Fishers estar a la vanguardia en movilidad personal en Indiana".

Udelv, la principal plataforma del mundo para reparto autónomo del medio y último tramo, mejora la calidad de vida en las ciudades reduciendo el tráfico en general y la huella de carbono, por medio de su Delivery Management System (DMS), innovador y altamente efectivo, que incluye una celda de carga automática (el uPod®) y un sistema operativo en la nube, el UdelvOS. El DMS de Udelv es el único sistema de reparto realmente sin contacto del mundo. Por medio del uPod de Udelv, los usuarios retiran los artículos que están en un compartimiento individual, sin tener que hacer contacto con el conductor del vehículo. En 2021 Udelv empezará a operar su programa en Indianápolis con un Toyota Sienna equipado con su innovadora tecnología DMS.

"Estamos emocionados por implementar ahora nuestra plataforma en un Toyota Sienna en Indianápolis, y por poder ofrecer entregas realmente sin contacto y un servicio al cliente de alta calidad mientras reducimos costos y contaminación en el proceso", expresó Daniel Laury, director ejecutivo de Udelv.

"Mientras seguimos ejecutando activamente nuestra misión de Movilidad para todos a través de la iniciativa Future Mobility District, queremos continuar asociándonos con organizaciones que compartan nuestros intereses como Udelv y May Mobility, quienes entienden la importancia de desarrollar la innovación y la movilidad integrando a la comunidad", compartió Ryan Klem, director de programas de Toyota Mobility Foundation. "Tenemos plena confianza en que ellos son actores claves para aportar en la construcción de futuro de ciudades y comunidades sostenibles".

"Los lanzamientos de los dos primeros servicios de movilidad del Future Mobility District de Indiana son pasos enormes para la definición de la iniciativa y la validación de su modelo de tecnologías en movilidad favorables y cooperativas", indicó Matt Peak, director administrativo de ESN. "La integración de otras tecnologías a los recursos de transporte ya existentes en la región seguirá empujando al centro de Indiana a la vanguardia en innovación, y aportará como referente en estrategias de implementación para otras regiones".

Durante los próximos meses, a medida que se acercan los lanzamientos de estos pilotos, se estarán compartiendo detalles adicionales acerca de la implementación de la iniciativa Future Mobility District y cómo involucrarse.

Acerca de Toyota Mobility Foundation

Toyota Mobility Foundation se creó en agosto de 2014 para apoyar el desarrollo de una sociedad más móvil. La Fundación busca apoyar sistemas de movilidad sólidos y equitativos. Utiliza la experiencia de Toyota en tecnología, seguridad y medioambiente, trabajando en colaboración con universidades, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones de investigación y otras organizaciones para abordar problemas de movilidad en todo el mundo. A la fecha, las soluciones se han enfocado en resolver problemas de transporte urbano, expandiendo el uso de alternativas de movilidad multimodal y desarrollando soluciones para las futuras generaciones.

Acerca de Energy Systems Network

ESN es una iniciativa sin fines de lucro con sede en Indianápolis enfocada en el desarrollo de los sectores de tecnologías energéticas avanzadas y transporte. Durante la última década, ESN ha colaborado con diferentes aliados en la industria, la academia y el gobierno, para proveer soluciones en energía sostenible y movilidad como vehículos eléctricos compartidos, comunicaciones entre vehículos y redes inteligentes, movilidad como servicio, entre otras. La misión de ESN es potenciar sus redes de líderes de opinión globales para desarrollar soluciones energéticas integrales que mejoren la calidad de vida actual y para el futuro. El enfoque de la compañía es: reducir costos, emisiones y desperdicios; influenciar políticas; y desarrollar innovaciones tecnológicas. Para obtener más información, y para descargar "Emerging Mobility Technologies and Trends", visite www.energysystemsnetwork.com .

Acerca de IEDC

La Corporación de Desarrollo Económico de Indiana (IEDC) lidera los esfuerzos de desarrollo económico del estado de Indiana, ayudándole a las empresas a constituirse, crecer y ubicarse en el estado. Dirigida por una junta de 15 miembros presididos por el gobernador Eric J. Holcomb, la IEDC gestiona diferentes iniciativas entre las que se encuentran créditos fiscales con base en rendimientos, subvenciones para capacitación de la fuerza laboral, recursos para innovación y emprendimiento, asistencia a la infraestructura pública e iniciativas de atracción y retención de talento. Para obtener más información acerca de la IEDC, visite www.iedc.in.gov .

Acerca de May Mobility

May Mobility es líder en el desarrollo e implementación de tecnologías de vehículos autónomos. Con más de 270,000 viajes autónomos completados a la fecha, May Mobility está comprometida a proveer soluciones de transporte seguras, eficientes y sostenibles para complementar las alternativas de transporte público actuales. El objetivo último de la compañía es hacer posible un mundo en el que los sistemas de conducción autónoma hagan el transporte más accesible y confiable, permitan vías más seguras e incentiven un mejor uso del suelo, con el fin de propiciar espacios más verdes, vivos y habitables. Para obtener más información, visite maymobility.com.

Acerca de Udelv

Bajo la misión de mejorar la vida de las personas, la seguridad en las vías, y construir una industria sostenible, Udelv está revolucionando el campo de la logística con sus Autonomous Delivery Vans (ADV), construidas de forma específica para entregas del medio y último tramo en vías públicas. Fundada en California a finales de 2017 por Daniel Laury y Akshat Patel, la misión de Udelv es revolucionar el sistema de entregas y moldear el futuro de las entregas autónomas. En enero de 2018, Udelv llevó a cabo con éxito la primera entrega autónoma de la historia en vías públicas. Desde entonces, Udelv ha completado cerca de 30,000 entregas para diferentes comercios en California, Arizona y Texas, y está preparando su expansión a muchos otros estados. Udelv es líder en el campo de la logística del medio y último tramo gracias a su plataforma patentada de entregas y acceso. El enfoque de Udelv en vehículos autónomos, junto con su tecnología de reparto uPod, permite que se hagan entregas de largo alcance y gran capacidad, amigables con el ambiente, las empresas y los clientes. Para obtener más información, visite www.udelv.com .

Acerca de la ciudad de Fishers

La ciudad de Fishers es un suburbio de Indianápolis, Indiana, que se encuentra en el condado de Hamilton. En 2017 fue nombrado por Money Magazine el lugar no. 1 para vivir en los Estados Unidos. Bajo el liderazgo del alcalde Scott Fadness, Fishers es reconocida como una ciudad inteligente, vibrante y emprendedora gracias a su desarrollo urbano y sus esfuerzos para apoyar compañías de gran crecimiento y procesos innovadores de ciudad. Con una población de 91,832 (2017), Fishers es una de las comunidades de mayor crecimiento en Indiana, y ha recibido distinciones a nivel nacional por emprendimiento, habitabilidad y seguridad. Las guías de marca de la ciudad y los logotipos están disponibles para descargar aquí .

