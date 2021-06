Toyota Mobility Foundation, Energy Systems Network y May Mobility inauguran un servicio gratuito de transporte autónomo en Indianápolis

El servicio gratuito, que forma parte de la iniciativa Together in Motion Indiana de TMF, comenzó el 1 de junio y atiende a las comunidades del centro de Indianápolis y de la Universidad de Indiana–Universidad de Purdue, Indianápolis (IUPUI). Together in Motion es una iniciativa que reúne a las partes interesadas para probar la interoperabilidad de las innovaciones de movilidad y facilitar el traslado eficiente de personas y bienes. El servicio de transporte autónomo apoya el objetivo de Ciudades y Comunidades Sostenibles (n° 11) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas y el compromiso de Toyota de ofrecer Movilidad para Todos .

"En May Mobility, nuestra misión es ofrecer soluciones de movilidad seguras, accesibles y confiables a las comunidades de todo el mundo", sostuvo Edwin Olson, cofundador y director ejecutivo de May mobility. "Nos entusiasma aportar tecnología de VA a Indiana central a través de nuestra alianza con Toyota Mobility Foundation, Energy Systems Network e IndyGo".

El servicio de transporte con vehículos autónomos de Together in Motion se extiende hasta el 19 de noviembre de 2021 y funciona de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m. El servicio está disponible para el público y cuenta con cinco vehículos Lexus RX 450h y un autobús de enlace Polaris GEM con acceso para silla de ruedas equipado con la tecnología autónoma de May Mobility.

Hay nueve paradas designadas en Indianápolis, cada una identificable con una señal que proporciona información acerca de la ruta y un código QR escaneable que conduce al sitio web de Together in Motion Indiana. A través del código QR, los usuarios pueden obtener más información sobre la tecnología de May Mobility y la ruta del transporte. Los vehículos de transporte llegan en intervalos de 10 a 15 minutos en un ciclo rotativo. La ruta fue diseñada para aumentar las opciones de transporte al proporcionar una conexión desde la estación Vermont, a lo largo de la Línea Roja de IndyGo, hasta áreas del oeste del centro de la ciudad. Además, la ruta rodea los campus del Hospital Universitario IU Health y del Hospital Infantil Riley. Los usuarios pueden planificar sus viajes en Google Maps y ver actualizaciones en vivo de la ubicación de un vehículo de transporte.

"IndyGo existe para conectar a nuestra comunidad con oportunidades económicas y culturales mediante experiencias de movilidad seguras, confiables y accesibles", comentó Lesley Gordon, vicepresidenta de Comunicaciones y Marketing de IndyGo. "Seguiremos aportando nuestro conocimiento y experiencia con el equipo en May Mobility y trabajando junto a estos líderes de la industria para mejorar el ecosistema de movilidad de Indiana central".

Para garantizar la salud y seguridad de los usuarios, actualmente se exige el uso de mascarilla para todos los pasajeros y los asistentes de la flota. Los vehículos transportarán solo un grupo familiar por viaje, y todos estarán equipados con particiones y luces desinfectantes UVC que limpiarán el área interior entre los recorridos.

El servicio de transporte con vehículos autónomos forma parte de la iniciativa Together in Motion Indiana, anunciada a principios de este año por TMF y ESN. Su objetivo es fomentar la innovación a través de alianzas entre industrias e impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas de movilidad en Indiana. La iniciativa apoya la implementación de diversas soluciones de movilidad para satisfacer de mejor manera las necesidades de transporte de las comunidades locales, comprender los ecosistemas cambiantes que rodean estas necesidades, potencialmente ampliar el alcance de este tipo de iniciativas a otras comunidades y establecer redes para compartir y aprovechar aprendizajes clave. Ya que cada solución de movilidad se desarrolla con el aporte de la comunidad local, este enfoque centrado en el ser humano facilita la implementación de actividades valiosas y la comercialización de una variedad de opciones cooperativas.

"Indiana es la ubicación ideal para lanzar la primera iniciativa Together in Motion debido a las firmes alianzas locales con Energy Systems Network y las comunidades locales", señaló Ryan Klem, director de Programas de Toyota Mobility Foundation. "Han facilitado la integración de May Mobility en las ofertas locales de transporte, y esperamos conocer el uso y el impacto a nivel local para poder transferir y ampliar este conocimiento a otros lugares".

Antes de poner el servicio de transporte a disposición del público, May Mobility ofreció a los residentes de Indianápolis y a los visitantes de la semana de la carrera Indy 500 paseos gratuitos de 10 minutos a lo largo de una ruta especial de demostración cerca de la sede de gobierno estatal de Indiana. Más de 60 asistentes probaron el servicio de transporte con vehículos autónomos en un Lexus RX 450h equipado con la tecnología autónoma de May Mobility.

"La implementación de soluciones de movilidad innovadoras a Indiana con socios involucrados en el avance de la tecnología autónoma posiciona al estado como líder en este sector creciente y demandado", comentó Dave Roberts, director de Innovación de la Corporación de Desarrollo Económico de Indiana. "Trabajar en colaboración con ESN, Toyota Mobility Foundation y May Mobility para ayudar en este esfuerzo demuestra el compromiso de encontrar los mejores socios tecnológicos para proporcionar recursos de transporte adicionales a los residentes de todo el estado".

En la siguiente fase de la iniciativa, May Mobility operará una ruta de transporte con vehículos autónomos en Fishers, Indiana. Este servicio está programado para iniciar en noviembre de 2021.

Acerca de Toyota Mobility Foundation

La Toyota Mobility Foundation (TMF) fue creada en agosto de 2014 por Toyota Motor Corporation (TMC) con el fin de apoyar el desarrollo de una sociedad más móvil en la que todos puedan trasladarse libremente. La Fundación enfatiza el compromiso continuo de TMC con la mejora continua y el respeto por las personas. Utiliza la experiencia y las tecnologías de Toyota para apoyar sistemas de transporte robustos y, al mismo tiempo, eliminar la desigualdad en la movilidad. TMF trabaja en asociación con universidades, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones de investigación y otras organizaciones, creando programas alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas para abordar problemas de movilidad en todo el mundo.

Acerca de Energy Systems Network (ESN)

ESN es una iniciativa sin fines de lucro con sede en Indianápolis que se enfoca en el desarrollo de los sectores de la tecnología avanzada de energía y el transporte. Durante la última década, ESN ha colaborado con una serie de socios de la industria, el mundo académico y el gobierno para ofrecer soluciones sostenibles de energía y movilidad, incluido el uso compartido de automóviles eléctricos, comunicaciones entre vehículos y redes inteligentes, movilidad como servicio, entre otras. La misión de ESN es aprovechar su red de líderes de pensamiento internacionales para desarrollar soluciones de energía integradas a fin de mejorar la calidad de vida para hoy y mañana. El enfoque de la empresa es: reducir costos, emisiones y desperdicios; influir en las normativas; y avanzar en la innovación tecnológica. Para obtener más información, visite www.energysystemsnetwork.com.

Acerca de May Mobility

May Mobility es líder en desarrollo e implementación de tecnología de vehículos autónomos. Con más de 275,000 vehículos autónomos hasta la fecha, May Mobility está comprometida a ofrecer soluciones de transporte seguras, eficientes y sostenibles diseñadas para complementar las opciones de transporte público actuales. El objetivo final de la compañía es lograr un mundo donde los sistemas de conducción autónoma hagan que el transporte sea más accesible y confiable, que las carreteras sean más seguras y fomenten un mejor uso del suelo para fomentar espacios más ecológicos, vibrantes y habitables. Para obtener más información, visite maymobility.com.

Contactos para los medios:

Raquel Bahamonde

Directora sénior de Comunicaciones, Energy Systems Network

317-319-6875

[email protected]

Alissa Moceri

Toyota Mobility Foundation

[email protected]

Craig Daitch

Relaciones Públicas de Telemetría para May Mobility

(248) 880-4403

[email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1538629/Lexus_RX_Shuttle.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1538629/Lexus_RX_Shuttle.jpg

FUENTE Toyota Mobility Foundation

Related Links

https://toyotamobilityfoundation.org/



SOURCE Toyota Mobility Foundation