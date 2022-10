Toyota Motor Credit Corporation celebra su 40.° aniversario

La empresa matriz de las marcas Toyota Financial Services y Lexus Financial Services atribuye el éxito a los miembros dedicados del equipo, las relaciones sólidas con los concesionarios y una alianza efectiva con Toyota Motor North America

PLANO, Texas, 3 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando se piensa en 1982, la ropa de colores neón brillantes, los videojuegos arcade, las primeras computadoras personales, las videograbadoras (VCR) y la animada música pop nos vienen a la mente. En este entorno, tal vez incluso usando los icónicos atuendos de la década de 1980 y escuchando mixtapes, siete miembros del equipo de Toyota empezaron a planificar una nueva aventura. Se les encargó ayudar a los concesionarios de Toyota a financiar sus operaciones y ayudar a los clientes a comprar vehículos Toyota. En octubre de 1982, estos siete países alcanzaron un hito al fundar la Toyota Motor Credit Corporation (TMCC). En ese momento, no podían haber sabido que su pequeña operación se convertiría en una de las instituciones financieras más grandes de los Estados Unidos, que hoy celebra 40 años de crecimiento y éxito.

En 1983, apenas meses después del lanzamiento de su empresa, el equipo estaba listo para financiar su primer vehículo. Llegó en la forma de un Toyota Corolla usado vendido por Burt Toyota en Denver, Colorado. A partir de ese momento, la empresa continuó expandiéndose a un ritmo constante:

1984: TMCC Company inaugura su primera sucursal en Irvine, California

1985: Se introduce el financiamiento mayorista para concesionarios

1986: La empresa amplía su línea de productos con el lanzamiento de Toyota Motor Insurance Services (TMIS)

1987: Se introducen programas de préstamos inmobiliarios y de capital para concesionarios

1991: Se crea Lexus Financial Services

1996: Toyota Credit de Puerto Rico comienza sus operaciones

comienza sus operaciones 1998: La empresa ingresa a la era digital con el lanzamiento de su primera solicitud de crédito en línea

1999: Toyota Motor Credit Corporation y Toyota Motor Insurance Services crean la marca paraguas Toyota Financial Services (TFS)

2001: Se lanza el sitio web toyotafinancial.com

2002: Se pone en marcha el sitio lexusfinancial.com

2004: La entidad asociada Toyota Financial Savings Bank (TFSB) inicia sus operaciones

2005: TFSB presenta la tarjeta de crédito Lexus Pursuits Visa®

2007: La empresa ya tiene más de 3,000 miembros del equipo

2008: Lanzamiento de la tarjeta de crédito Toyota Rewards Visa®

2012: TMCC celebra 30 años en el negocio

2013: TMCC presenta el primer bono de diversidad e inclusión (D&I) de la industria automotriz, lo que demuestra que el compromiso de Toyota con la diversidad y la inclusión cala en todos los aspectos de su negocio

2014: TMCC emite el primer bono ecológico respaldado por activos de la industria automotriz

2017: TMCC traslada su sede central a Plano, Texas , y se asocia con Toyota Motor North America

, y se asocia con Toyota Motor North America 2018: La empresa presenta su programa minorista IncomeDriver Notes® para inversionistas

2019: La empresa implementa el financiamiento de marca propia con Mazda como su primer cliente

2020: Mazda Financial Services inicia un negocio de arrendamiento y venta minorista para consumidores

2021: La empresa amplía su negocio de marca propia a Bass Pro Shops y Cabela's

Ahora, en octubre de 2022, Toyota Motor Credit Corporation, que opera con las marcas Toyota Financial Services, Lexus Financial Services, Mazda Financial Services, Bass Pro Shops Financial Services y KINTO en los Estados Unidos, llega a su 40.° aniversario con una cartera de casi 5 millones de cuentas de clientes, más de 10 millones de acuerdos de productos de protección voluntaria en vigor y activos por más de $135,000 millones de dólares estadounidenses.

"Nunca habríamos podido lograr un éxito o una trayectoria tan espectaculares sin los increíbles esfuerzos de todos los miembros de nuestro equipo a lo largo de los años", señaló Mark Templin, presidente y director ejecutivo de TMCC. "Sus esfuerzos, junto con el excepcional apoyo de nuestros concesionarios de Toyota, Lexus y de marca propia, así como de nuestros fantásticos socios de Toyota Motor North America, nos han permitido crecer. Esperamos con ansias nuestros próximos 40 años para atender las necesidades de los concesionarios y ayudar a los clientes a conseguir el vehículo de su elección".

"Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer el mejor servicio posible en cada interacción", señaló Alec Hagey, vicepresidente sénior y director de operaciones. "Nuestra propuesta de valor para los concesionarios se basa en mejorar la lealtad del cliente hacia la marca, y hacemos eso al hacer un esfuerzo adicional para mantener satisfechos a los clientes".

A medida que Toyota Motor Credit Corporation ha crecido, también lo ha hecho su compromiso de apoyar a nuestras comunidades. La empresa ha recibido el reconocimiento de Points of Light Foundation y ha sido incluida en repetidas ocasiones en la lista Civic 50 de las organizaciones nacionales que más apoyan a las comunidades. TMCC ha apoyado durante mucho tiempo a Boys and Girls Clubs of America y a Junior Achievement. Y, en 2021, lanzó la Toyota Leadership Academy, creada en colaboración con el Distrito Escolar Independiente de Lancaster (DEI) en el norte de Texas. La Toyota Leadership Academy prepara a los estudiantes para el éxito personal, académico y profesional mediante un plan de estudios especializado diseñado para aumentar las tasas de graduados de la escuela secundaria, mejorar la preparación para la universidad, la carrera profesional y el liderazgo y presentarles a los estudiantes oportunidades de trabajo en la fuerza laboral global.

"Toyota Motor Credit Corporation no es solo una empresa, somos un grupo de personas unidas por nuestros valores compartidos", señaló Ellen Farrell, directora jurídica y de cumplimiento, y patrocinadora del programa Toyota Leadership Academy. "Sabemos que solo alcanzamos nuestro máximo potencial cuando generamos un impacto positivo en aquellos que nos rodean. La participación de la comunidad ha sido fundamental para nuestra organización desde el principio. Esto se complementa con nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión mientras nos esforzamos por demostrar nuestro "respeto por las personas" en todo lo que hacemos. Estos principios seguirán sirviendo como piedras angulares mientras nos enfocamos en el futuro".

