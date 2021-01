Toyota Research Institute y Dynamic Design Lab de la Universidad Stanford estudian cómo mejorar la seguridad en automóviles

"Cada día se presentan accidentes vehiculares mortales que son resultado de situaciones extremas en las que la mayoría de los conductores necesitarían habilidades superhumanas para evitar una colisión", mencionó Gill Pratt, director ejecutivo de TRI y director científico de Toyota Motor Corporation (TMC). "La realidad es que cada conductor tiene vulnerabilidades, y para evitar una colisión, los conductores en ocasiones deben ejecutar maniobras que están por sobre sus capacidades. Por medio de este proyecto, el TRI aprenderá de algunos de los mejores conductores del mundo para desarrollar sofisticados algoritmos de control que eleven las habilidades de conducción humanas y mantengan seguras a las personas. Esta es la esencia del enfoque de Toyota Guardian™".

Los accidentes automovilísticos causan anualmente cerca de 40,000 muertes en los Estados Unidos, y cerca de 1.25 millones a nivel mundial. El objetivo de Toyota es reducir esa cantidad a cero. Si bien la mayoría de las colisiones se presentan en situaciones cotidianas, hay ocasiones en las que los conductores tienen que ejecutar maniobras que se acercan o incluso superan los límites de maniobrabilidad del vehículo. Por ejemplo, al enfrentar el asfalto mojado o deslizante, los conductores profesionales pueden decidir derrapar ("drift") el automóvil en una curva.

"Desde 2008, nuestro laboratorio se ha inspirado en conductores humanos de autos de carreras para diseñar algoritmos que les permitan a los vehículos autónomos maniobrar en las situaciones de emergencia más desafiantes", comentó el profesor Chris Gerdes del Dynamic Design Laboratory de la Universidad Stanford. "Con esta investigación tenemos la oportunidad de acercar estas ideas mucho más para salvar vidas en la vía".

El TRI ha apoyado la investigación del Dynamic Design Lab durante muchos años. El proyecto actual se basa en el artículo publicado por Stanford "Opening New Dimensions: Vehicle Motion Planning and Control using Brakes while Drifting" (Abriendo nuevas dimensiones: control y planificación del movimiento del vehículo utilizando los frenos al derrapar), en el cual los investigadores de la universidad demostraron derrapes avanzados con MARTY, un DeLorean eléctrico autónomo. Los resultados experimentales de Stanford arrojaron una arquitectura de prueba de concepto capaz de controlar con los frenos, la dirección y la propulsión un vehículo de tracción trasera mientras está derrapando. El TRI está implementando actualmente esta arquitectura en plataformas de diferentes vehículos, incluido el GR Supra.

El TRI también está aplicando la experiencia y el conocimiento en ingeniería de Toyota en los deportes a motor y en desarrollos avanzados. Toyota Racing Development (TRD U.S.A., Inc.) en los Estados Unidos aporta conocimientos técnicos y experienciales de gran valor para los deportes a motor y el drifting. De forma paralela, el TRI también trabaja con el Vehicle Dynamics Control Team de Toyota Motor Corporation, con sede en Japón, para implementar la arquitectura de derrape en futuros vehículos Toyota.

Acerca del Toyota Research Institute

El Toyota Research Institute (TRI), creado en 2015, busca desarrollar tecnologías activas de seguridad vehicular y de conducción autónoma, robótica y otras tecnologías de amplificación humana. Bajo el liderazgo del Dr. Gill Pratt, los investigadores del TRI aprovechan la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad y para mejorar la condición humana creando un futuro donde todos tengan la libertad de moverse, interactuar y explorar. El TRI tiene su sede en los Estados Unidos, con oficinas en Los Altos, California, Cambridge, Massachusetts y Ann Arbor, Míchigan. Para obtener más información acerca del TRI, por favor visite http://tri.global.

