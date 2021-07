Toyota s'associe à Fleetsu pour offrir une solution de gestion de flotte connectée

Suite à la réalisation de cette étape, Jakub Felinski, PDG et fondateur de Fleetsu, a déclaré : « Fleetsu est fière d'avoir été choisie par Toyota Australie. Grâce à notre souplesse et à notre plateforme de gestion de flotte moderne et évolutive, nous pensons que ce partenariat permettra de proposer une offre attrayante aux entreprises de flotte, qu'elles soient petites ou grandes. Chez Fleetsu, nous sommes motivés par notre mission d'être la norme du secteur en matière de technologie des véhicules connectés et nous sommes fiers d'offrir une expérience client intuitive et harmonieuse. »