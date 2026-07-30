TOYOTA Y EL ARTISTA ÁLVARO DÍAZ, NOMINADO TRES VECES AL LATIN GRAMMY, SE UNEN PARA CELEBRAR LA MÚSICA Y LA CULTURA

Obras de arte exclusivas, inspiradas en el álbum OMAKASE de Díaz, y una presentación especial en Toyota Music Den durante Lollapalooza acercan a los fans al viaje creativo del artista

PLANO, Texas, 30 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota se asocia con el artista puertorriqueño Álvaro Díaz, nominado tres veces al Latin Grammy, para celebrar el descubrimiento musical, las conexiones culturales y la participación de los fans a través de una serie de obras de arte únicas inspiradas en su álbum más reciente, OMAKASE. La colaboración une la herencia japonesa de Toyota con la visión creativa de Díaz, que fusiona influencias japonesas y puertorriqueñas a lo largo del álbum.

Toyota anunció una alianza con el artista puertorriqueño Álvaro Díaz y se unió a dos artistas únicos, Bikismo y Shingo Yamazaki, para crear una serie de posters de edición limitada inspirados en el tracklist y la estética del más reciente album de Díaz, OMAKASE.

Concebido como una experiencia inspirada en la tradición gastronómica japonesa en la que el chef guía a los invitados a través de un recorrido personalizado, OMAKASE explora la intersección entre culturas, creatividad y descubrimiento. El álbum debutó en el puesto No. 1 de la lista Top Albums Debut Global de Spotify y alcanzó el No. 1 en Apple Music en más de 16 países. Hasta la fecha, ha superado los 200 millones de reproducciones globales. Los temas del álbum hicieron de Toyota un socio natural para ayudar a conectar a los fans con la música y el viaje artístico de Díaz.

"En Toyota, nos apasiona ayudar a los fans a descubrir a los artistas y movimientos culturales que están dando forma al futuro de la música", dijo Paul Doleshal, gerente general de automovilismo y patrocinios de Toyota. "Estamos emocionados de colaborar con Álvaro Díaz cuya creatividad, ambición y originalidad lo hace ser un colaborador increíble. Desde alianzas artísticas exclusivas hasta su próxima presentación en Toyota Music Den durante Lollapalooza, estamos orgullosos de crear experiencias que acercan a los fans a sus artistas favoritos mientras ayudamos a impulsar el descubrimiento musical".

Como parte de la alianza, Toyota y Díaz colaboraron con dos artistas distintivos para crear una serie de posters de edición limitada inspirados en la lista de canciones y la estética de OMAKASE. Tomando elementos de las tradiciones artísticas tanto japonesas como puertorriqueñas , la colección incluye obras de Shingo Yamazaki, un pintor al óleo japonés-coreano-estadounidense cuyas piezas exploran la identidad, el hogar y la nostalgia, y Bikismo, el legendario grafitero y muralista puertorriqueño conocido por su vibrante estilo metálico hiperrealista. En conjunto, las obras celebran la fusión cultural que se encuentra en el corazón del álbum y de la colaboración.

Los fans tendrán la oportunidad de recibir un póster de edición limitada durante la presentación especial de Díaz en el escenario Toyota Music Den en Lollapalooza. La serie de cuatro pósteres da vida al universo creativo de OMAKASE a través de una vibrante fusión entre la cultura latina y japonesa con un estilo urbano. Los fans de todo el país también tendrán oportunidades de acceder a las obras a través de los canales sociales de Toyota Latino.

La colaboración se basa en el compromiso de Toyota de apoyar a artistas a través de experiencias musicales únicas que acercan a los fans a las personas y culturas que están dando forma al panorama musical actual. A principios de este año, Toyota presentó OMAKASE a los fans durante una experiencia de audio en el festival de música Sueños, también en Chicago, y continuará la colaboración mediante proyectos adicionales que incluyen Sounds of the Road, presentado por Toyota y SiriusXM. Esta serie exclusiva de presentaciones y entrevistas cuenta con artistas emergentes y reconocidos, y el episodio de Álvaro se lanzará en español próximamente.

Para más información sobre la colaboración y el proceso detrás de los posters personalizados, visita www.toyota.com/espanol/music/ y sigue a Toyota Latino en redes sociales.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de Norteamérica durante casi 70 años y está comprometida con impulsar la movilidad sostenible de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a aproximadamente 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 50 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos electrificados.

Para más información sobre Toyota, visita www.ToyotaNewsroom.com.

Sam Mahoney

Toyota Motor North America

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Delia López

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FUENTE Toyota