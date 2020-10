TP ICAP Plc met en place TRAFiX OMS

NEW YORK et LONDRES, le 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La société FinTech neutre TRAFiX et ICAP, qui fait partie du groupe TP ICAP, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de marché, ont conclu un accord pluriannuel pour assurer la transition des bureaux de négociation d'actions d'ICAP dans la région EMEA et APAC vers les systèmes de négociation avancés et le réseau mondial FIX de TRAFiX. ICAP a désormais entièrement intégré TRAFiX et la technologie de négociation est utilisée par leurs bureaux de courtage dans le monde entier.

« TRAFiX est ravi d'avoir étendu à l'Europe et l'Asie ses relations existantes avec ICAP aux États-Unis. Notre architecture d'entreprise propriétaire a été conçue pour aider les entreprises, comme ICAP, à rationaliser leurs flux de travail à forte et faible interaction de manière conforme dans tous les bureaux et toutes les régions », a déclaré Michael Ottrando, directeur général et responsable mondial des ventes chez TRAFiX. « La fiabilité de notre logiciel de pointe, mais aussi les équipes de TRAFiX et d'ICAP ont été déterminantes pour le succès de cette mise en œuvre. TRAFiX est pleinement engagé sur le marché mondial et prêt à poursuivre son succès. »

« Nous nous réjouissons à l'idée que cette relation à long terme avec ICAP puisse fournir une technologie parfaitement intégrée pour soutenir la croissance de l'entreprise. Ce partenariat démontre la force du plan stratégique que nous avons mis en place pour développer nos activités », a déclaré Walter Fitzgerald, PDG de TRAFiX.

Dan Wray, directeur de l'information du groupe TP ICAP, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à TRAFiX. Nous avons choisi la plateforme pour sa fonctionnalité, sa flexibilité et sa rapidité. La transition vers TRAFiX s'est faite sans heurts, pour nos clients comme pour nos courtiers. »

À propos de TP ICAP :

TP ICAP est une entreprise mondiale d'intermédiaires professionnels qui joue un rôle essentiel sur les marchés financiers, énergétiques et des matières premières.

Grâce à nos principales entreprises Tullett Prebon, ICAP, PVM, Coex Partners, Louis Capital Markets, Tullett Prebon Information, ICAP Information Services et PVM Data Services, nous créons de solides réseaux, en personne et par le biais de la technologie. Nous proposons une analyse et un aperçu complets des conditions du marché et des tendances à long terme. Nous recoupons nos données, nos connaissances et nos renseignements économiques pour mieux comprendre le contexte commercial et proposer des conseils. En nous engageant auprès de nos clients et en leur proposant des produits et des services innovants, nous leur permettons d'effectuer des transactions en toute confiance, ce qui facilite la circulation des capitaux et des marchandises dans le monde entier, renforce les investissements et contribue à la croissance économique.

Nos valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de respect et d'excellence sous-tendent tout ce que nous faisons.

À propos de TRAFiX :

TRAFiX est une société FinTech neutre qui fournit des solutions innovantes de gestion des ordres et des exécutions pour la négociation d'actions et d'options, une connectivité FIX en temps réel et des interfaces API normalisées pour répondre aux exigences fonctionnelles et réglementaires du secteur des services financiers. Notre offre évolutive a été spécialement conçue pour tirer profit des dernières améliorations dans le domaine du développement de logiciels et de l'architecture d'entreprise afin de résoudre les défis croissants auxquels les négociants sont confrontés d'aujourd'hui. Forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années, l'équipe TRAFiX se concentre en particulier sur la conception d'applications supérieures qui s'intègrent dans l'écosystème technologique de nos clients et réduisent le coût total de possession.

