TP Vision e FC Barcelona assinam acordo plurianual de 'Parceria Principal' para exibir a marca de TVs Ambilight na manga da camisa da equipe principal de futebol masculino do clube

Os usuários da TV Philips Ambilight desfrutarão de uma experiência de visualização mais imersiva e autêntica durante as partidas do famoso clube de futebol.

BARCELONA, Espanha, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A TP Vision - a empresa responsável pelo desenvolvimento, fabricação e comercialização dos produtos da Philips TV, da Philips Sound e da AOC - anunciou uma nova parceria com o lendário clube de futebol FC Barcelona, tornando-se a Principal Parceira do clube para TVs, telas e aparelhos de áudio. A parceria promoverá a linha líder global de TVs e produtos de áudio da TP Vision, destacando os televisores Ambilight da empresa e sua capacidade de criar uma experiência audiovisual única e imersiva. As TVs Ambilight mudam tudo!

Ambilight TV uniquely turns regular TV into an immersive viewing experience simply like no other

Para ler o comunicado multimídia à imprensa, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/9172851-tp-vision-fc-barcelona-sign-multi-year-agreement/

Como uma das três Parceiras Principais do FC Barcelona, a marca Ambilight TV será exibida na manga da camisa do principal time de futebol masculino do clube a partir de 28 de maio, coincidindo com as últimas partidas da temporada de2022/23. A marca Ambilight TV será exibida de forma destacada no estádio e nas TVs dos telespectadores. Alguns dos principais atletas dos times de futebol masculino e feminino também serão convidados a experimentar vários produtos em primeira mão - especialmente as propostas únicas da Philips Ambilight TV - para se tornarem embaixadores da marca. Como Parceira Principal do clube, a TP Vision também fornecerá TVs e telas para a infraestrutura audiovisual do novo Spotify Camp Nou, que se tornará o maior e mais inovador recinto esportivo da Europa. O acordo também concede à TP Vision direitos de associação com as principais equipes de futebol masculino e feminino do FCB, bem como com as outras equipes profissionais do clube espanhol.

A colaboração entre a TP Vision e o FC Barcelona faz parte da estratégia das duas empresas de buscar parceiros que compartilhem seus valores e possam melhorar suas reputações como as melhores marcas nas respectivas áreas.

A TP Vision e o FC Barcelona compartilham o desejo de transformar os eventos esportivos em uma experiência fora do comum, criando um espetáculo excepcional para os torcedores onde quer que eles estejam. O FC Barcelona tem orgulho de ser 'Mais do que um clube', enquanto a TP Vision apresenta a marca Ambilight TV como 'Mais do que uma TV'.

Os televisores Philips Ambilight integram fileiras de LEDs coloridos ao longo de suas bordas traseiras, projetando um halo de luz em constante mudança - idêntico ao da imagem na tela - nas paredes traseiras dos aparelhos. A tecnologia Ambilight cria a impressão de uma imagem maior e melhor, estendendo-se além dos limites físicos do aparelho, que parece flutuar ao invés de estar fixo na parede.

Embora os benefícios dos halos de iluminação 'tendenciosa' sejam conhecidos há muito tempo no mundo do cinema, as pesquisas da TP Vision demonstram que a sofisticação adicional da tecnologia Ambilight pode trazer essas melhorias para o mundo do esporte e, especialmente, para o futebol.

A tecnologia Ambilight já provou ser um enorme sucesso, com pontuações extremamente altas e um dos mais altos índices de satisfação no setor de eletrônicos de consumo, levando os clientes existentes a comprarem vários aparelhos de TV.

O FC Barcelona, campeão da La Liga na temporada 2022-2023, é um dos clubes de futebol mais amados do mundo. O clube tem uma comunidade verdadeiramente global de torcedores apaixonados e oferece uma experiência única nos dias das partidas. No entanto, só alguns torcedores têm a sorte de ver o time ao vivo no Spotify Camp Nou.

A parceria levará a marca Ambilight TV a vários públicos do FC Barcelona e oferecerá a todos os fãs de esportes a possibilidade de recriarem em suas TVs Philips a experiência única de uma partida ao vivo no Spotify Nou Camp.

Comentando a nova parceria, Kostas Vouzas, CEO da TP Vision (Philips TV & Sound Europe & Americas), disse: "Estamos muito felizes por fazer esta parceria com um ícone esportivo global como o FC Barcelona. Essa nova parceria é uma combinação perfeita, pois ambas as organizações buscam criar algo muito além do comum, oferecendo aos respectivos fãs uma experiência única tanto ao vivo quanto em casa. Milhões de consumidores já estão desfrutando de nossas TVs Ambilight em suas casas, e esta parceria de longo prazo com o FC Barcelona elevará a fantástica experiência da tecnologia Ambilight TV ao patamar que ela realmente merece".

Comentando a pareceria em nome do FC Barcelona, Juli Guiu, vice-presidente de marketing do clube catalão, afirmou: "É um grande orgulho receber a TP Vision como nova Parceira Principal do FC Barcelona. O Barça sempre se destacou por sua busca pela excelência, dentro e fora do campo, e este acordo é um excelente exemplo disso, pois estamos fazendo parceria com uma empresa líder mundial no setor de eletrônicos e tecnologia audiovisual. Esse acordo é um passo gigantesco na estratégia comercial do FC Barcelona, pois representa uma parceria com uma multinacional que, graças à inovação das TVs Ambilight, transformou a experiência do jogo em uma jornada extremamente satisfatória para milhões de torcedores que assistem a futebol em suas casas".

Sobre a TP Vision:

A TP Vision Europe B.V. está registrada nos Países Baixos e sua sede está localizada em Amsterdã. A TP Vision é uma empresa de propriedade integral da TPV Technology Limited ("TPV"), que é um dos principais fabricantes de monitores e TVs do mundo.

Fundada em 2012, a TP Vision é hoje uma das maiores empresas do mundo nos setores de TV e áudio de consumo. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa tecnologias e eletrônicos de consumo que proporcionam uma experiência visual e auditiva de qualidade superior.

Com forte foco no mercado de consumo e hotelaria, o portfólio da TP Vision inclui produtos de áudio e televisão de consumo, monitores profissionais e sistemas de operação de conteúdo. Esses produtos e soluções são vendidos no mercado por meio das marcas AOC (propriedade da própria TP Vision) e Philips (marca que é usada sob licença da Koninklijke Philips N.V.).

Fabricante de grandes marcas de eletrônicos e de vários produtos premiados, a TP Vision emprega mais de 2000 pessoas em todo o mundo e está presente na Europa, nas Américas, no Oriente Médio, na Índia e em países selecionados da região Ásia-Pacífico.

A TP Vision melhora a vida cotidiana e a sociedade por meio de sua experiência em desenvolvimento de produtos, design, excelência operacional e fabricação responsável.

Sobre o FCB:

O FC Barcelona foi fundado em 1899 e é de propriedade de mais de 140.000 torcedores. Com mais de 120 anos de história, o FCB é considerado o maior clube multiesportivo do mundo. Embora esteja enraizado em sua cidade e seu país, o clube tem um alcance global e sedes oficiais em cidades de três continentes: Barcelona, Hong Kong e Nova York.

O Barça busca mudar o mundo por meio da excelência esportiva. Essa filosofia também inclui o mundo do conhecimento, por meio do Barça Innovation Hub (Centro de Inovação do Barça). Além disso, o clube é conhecido por seu compromisso com as causas sociais, materializado por meio da FundaçãoFC Barcelona, e por ensinar meninos e meninas a adotarem valores positivos no mundo do esporte. Graças a seu crescimento nos últimos anos, o Barça tem hoje mais de 440 milhões de torcedores nas redes sociais.

Siga-nos no Twitter: @TPVision



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2083445/TP_Vision_Ambilight_TV.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2084268/TPVision_FCB_Logo.jpg

FONTE TP Vision - Ambilight TV

SOURCE TP Vision - Ambilight TV