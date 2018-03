TRA 2018 : la plus grande conférence européenne sur la recherche dans le domaine des transports, du 16 au 19 avril à Vienne

TRA 2018 (Transport Research Arena), la plus grande conférence européenne sur la recherche dans le domaine des transports, se tiendra du 16 au 19 avril à Vienne. Environ 3 000 experts venus du monde entier se réuniront à cette occasion pour parler des derniers développements dans les domaines de la circulation, des transports et de la mobilité. L'accent sera placé sur la numérisation et la décarbonisation du secteur des transports. Les domaines techniques clés comme l'efficacité environnementale et énergétique, les transports ferroviaire et maritime, les systèmes de propulsion alternatifs, la mobilité urbaine intelligente et la mobilité des personnes (systèmes et services), seront couverts. Le transport de marchandises et la logistique, l'infrastructure de transport, la mobilité en réseau et automatisée, les technologies numériques, les systèmes de transport sûrs et résilients et la dimension humaine dans les transports, ainsi que les aspects socio-économiques, l'innovation et la politique, seront également bordés à de nombreuses reprises dans le programme.

TRA est une plateforme destinée aux représentants des domaines de la politique, de la recherche, de l'industrie et de l'administration, et incorpore tous les moyens de transport et leur infrastructure. La date limite des inscriptions en ligne à prix réduit a été prolongée jusqu'au 8 avril. Les détails sur les inscriptions et le programme exact sont accessibles à l'adresse : https://www.traconference.eu/programme/programme-overview.

Bien sûr, les 100 sessions de TRA2018 couvriront aussi des thèmes actuels tels que la conduite automatisée, les bateaux à zéro-émission et les innovations dans l'aéronautique, ou encore les échanges intermodaux. Le contenu de TRA se concentre sur les grandes tendances dans le domaine de la mobilité. Le thème de cette édition 2018 de TRA est « Une ère numérique pour les transports : solutions pour la société, l'économie et l'environnement ». Au total, plus de 600 séminaires et présentations d'affiches sont prévus. Plusieurs zones d'exposition seront également proposées sur plus de 7 000 m², tandis que des zones d'interaction seront créées pour les visiteurs pour la première fois avec la « Zone Interactive », qui les invite à découvrir les derniers résultats de recherche et développements.

À propos de TRA 2018

TRA 2018 est co-parrainé par le ministère fédéral australien des Transports, de l'Innovation et de la Technologie en collaboration avec l'Institut autrichien des technologies (AIT) et AustriaTech, avec le soutien de la Commission européenne et des plateformes technologiques européennes ERTRAC (Conseil consultatif européen chargé des transports routiers), ERRAC (Conseil consultatif de la recherche ferroviaire européenne), WATERBORNE ainsi que CEDR (Conférence européenne des directeurs des routes), ETRA (Alliance européenne de recherche dans le domaine des transports), ALICE (Alliance pour l'innovation logistique par la collaboration en Europe), ECTP (Plateforme technologique européenne de la construction) et ACARE (Conseil consultatif pour la recherche aéronautique en Europe). L'événement clé aura lieu du 16 au 19 avril 2018 à Vienne, et est organisé par Reed Exhibitions à la Foire de Vienne (Messe Wien, Messeplatz 1).

http://www.austriatech.at

