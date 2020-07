Trabalho com imagem harmônica e equilibrada é chave para o sucesso

SÃO PAULO, 24 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Apesar de a imagem sempre ter sido essencial na vida das pessoas, nas últimas décadas ela vem ganhando maiores proporções. O visagismo - ciência que estuda e encontra, através de comprovações matemáticas e científicas, os caminhos para se chegar à imagem harmônica do indivíduo – é a chave do sucesso para profissionais de beleza que buscam apurar o olhar, enriquecer o currículo e oferecer melhores resultados para seus clientes.

Robson Trindade, que já atua neste setor há mais de uma década no Brasil, montou um arsenal educacional e oferece uma vasta gama de cursos EAD que contemplam o visagismo, o que inclui cursos de formação superior, passando por graduação, pós-graduação e MBA.

"Somos seres buscando atender às nossas necessidades ao mesmo tempo em que somos exigidos a transparecer uma certa imagem. E quem consegue oferecer um trabalho que chegue na imagem harmônica para aquele indivíduo, tem a sua clientela garantida para sempre", afirma Robson, que é Mestre na área e foi o responsável por trazer o visagismo acadêmico para dentro das universidades brasileiras.

O Visagismo

O visagismo é a ciência que estuda diversos espectros de um indivíduo para que, desta maneira, as compleições físicas sejam exploradas em consonância completa com questões emocionais menos aparentes, mas que não são menos importantes na hora de compor a imagem ideal e harmônica.

O jeito de ser, a maneira como se compreende a vida e o mundo, as preferências declaradas e as mais ocultas. Tudo isso é estudado pelo visagismo para chegar às respostas que levam à imagem perfeita de cada um. Alguns aspectos como o modo de andar, a forma como se abre ou posiciona as mãos, o olho dominante são análises que ajudam nas respostas.

"Para saber sobre cores, cortes de cabelos que mais estarão de acordo com cada um, os acessórios mais indicados, o tipo de óculos, caso seja necessário, tudo isso é medido e calculado matematicamente através de medições e estudos", explica Robson.

Exclusividade

Nos dias de hoje, é possível compreender que o visagismo traz um altíssimo nível de satisfação por entregar um resultado verdadeiramente desenhado para atender as necessidades e desejos de um indivíduo único. Uma exigência frequente dos consumidores da era da exclusividade.

"Sempre há um indivíduo por trás de todas as respostas que encontramos. Um indivíduo e todas as suas particularidades. E isso garante a satisfação. A imagem vai muito além do que se pode ver no espelho ou ao olhar o outro. A imagem está na construção de tudo", afirma o professor e Mestre.

A aplicação dos conceitos do visagismo, portanto, mostra-se como uma ferramenta essencial para garantir a satisfação do cliente que vive a sede por exclusividade, por algo desenhado e pensado para ele. O fato de serem levadas em conta as particularidades de cada pessoa, com aplicações matemáticas e considerações do lado físico, emocional e comportamental, o alto índice de satisfação de clientes atendidos se torna uma conta exata.

Por isso, profissionais de beleza têm buscado o visagismo para agregar valor a seus produtos e serviços. E os bons resultados são vistos rapidamente devido à compreensão da importância de valorizar a individualização de atendimento. É um caminho sem volta para o sucesso.

"Já formei profissionais de dezenas de diferentes áreas de atuação do segmento beleza como cabeleireiros, barbeiros, designers de sobrancelhas, maquiadores, micropigmentadores, manicures, etc. Todos tiveram respostas positivas ao aplicar a teoria na prática em seu dia a dia de trabalho", afirma Robson.

Mais informações sobre os cursos de Visagismo de Robon Trindade estão disponíveis em www.birodevisagismo.com.br

Sobre Robson Trindade - Mestre e Doutorando em Visagismo, no departamento de Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD-PUC/SP. MBA, Pós-Graduação, Graduação e Cursos de Extensão. Formação em Administração, Direito, Marketing, Empreendedorismo, Novos Negócios e Master em Negócios da Moda. Especialização em Pensamento Visual da Moda. Professor e Coordenador do curso MBA Visagismo Negócios e Projetos para Imagem Pessoal. Faculdade Monitor

Pioneiro no Visagismo acadêmico.

CEO – Criative Man, Red Team – Consultoria de Imagem Beleza & Estilo (Virtual).

Diretor Artístico no espaço de dimensão criativa, Birô de Visagismo, 100% Online.

Visagista do ano 2011/2020

Visagista preferido dos Políticos & Corporações 2015.

Por anos fez parte do AICI - Association of Image Consultants International.

Presidente e Sócio Vitalício e incentivador da A.N.V. Associação Nacional dos Visagistas. Membro do CriativusLab.

Autor, escritor e editor de 12 livros para mercado de beleza, com foco em Visagismo. Atualmente é parceiro terceirizado e atua como Diretor do departamento de Inteligência de Imagem CNN – Brasil.

