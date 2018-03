Trabalho de organização da primeira Feira Internacional de Importação da China em ritmo acelerado

Criada para servir como uma plataforma para a promoção do comércio mundial, mais de 1.300 empresas de mais de 120 países e regiões – incluindo dezenas de empresas Fortune 500 e empresas líderes de todos os setores – já se inscreveram para o evento. Até agora, as empresas da Ásia representam 35% dos expositores, seguidas pelas da Europa, com 32%, das Américas, 16%, Oceania, 11% e da África, com 6%.

"O número inicial de inscritos para a primeira CIIE são formidáveis: estamos incrivelmente satisfeitos com o intenso interesse que temos recebido da comunidade internacional até agora", disse Sun Chenghai, vice-diretor geral do CIIE Bureau. "Com o crescente entusiasmo dos compradores, muitos expositores têm repetidamente ampliado o tamanho de seus estandes e de seus orçamentos. Estamos animados para dar as boas-vindas a tantas empresas estrangeiras excepcionais e, junto com elas, trabalhar para melhorar o desenvolvimento do comércio internacional".

Entre as empresas de alto perfil com participação confirmada estão:

Dell, a gigante da tecnologia da informação, vai mostrar suas inovações líderes mundiais na área de equipamentos inteligentes de ponta.

A Microsoft vai exibir seus últimos resultados de pesquisa e desenvolvimento – HoloLens, que irá projetar efeitos em 3D com uma visão em primeira pessoa.

A empresa mundial de alimentos DANONE vai apresentar sua fórmula de leite em pó infantil, água mineral de alta qualidade, produtos de nutrição médica e produtos orgânicos a consumidores chineses, para satisfazer as demandas cada vez mais crescentes das pessoas por produtos de alta qualidade.

Os números oficiais demonstram que as importações da China em 2017 totalizaram quase RMB 12,5 trilhões (US$ 1,95 trilhão), um aumento de 18,7% em comparação a 2016. Ao longo dos próximos cinco anos, e à medida que a China – a segunda maior economia do mundo e segundo maior país importador – continuar sua progressão para novos estágios de desenvolvimento, este montante deve subir para US$ 8 trilhões.

Apoiar o desenvolvimento do comércio internacional é uma prioridade alta do governo chinês e a CIIE é vista como uma importante parte da estratégia, com Wang Yang, membro do Comitê Permanente do Escritório Político do Comitê Central do CPC, destacando o evento a caminho durante suas observações na primeira sessão anual deste ano do 13o Congresso Nacional do Povo. Zhong Shan, ministro do Comércio, utilizou uma popular metáfora musical para frisar que a CIIE não é um "solo" chinês, mas um "coro" internacional.

Outros governos e importantes organizações internacionais do comércio também reconhecem a importância da CIIE. A organização de comércio exterior do Japão reservou 10.000 metros quadrados na feira, o Conselho Empresarial EUA-China reservou mais de 2.500 metros quadrados de exibição, enquanto a organizadora brasileira FIESP vai trazer mais de 70 empresas. Quatro organizadores de feiras da Austrália reservaram uma área total de mais de 1.000 metros quadrados. A Federação Empresarial de Singapura, o Ministério do Comércio da Tailândia e a Câmara de Comércio Sino-Indonésia reservaram ao todo uma área de 1.000 metros quadrados. Além disso, quase 100 empresas de 25 países menos desenvolvidos (LDCs, em inglês) se inscreveram.

O governo francês vai enviar altos funcionários e uma grande delegação corporativa. O governo russo atribuiu uma grande importância à CIIE e instalou um comitê especial de coordenação e o Ministério Federal Alemão dos Assuntos Econômicos e Energia disse que a Alemanha vai ativamente usar a plataforma da CIIE para apresentar seus produtos e serviços.

A primeira Feira Internacional de Importação da China é promovida pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e pelo Governo Popular Municipal de Xangai e é apoiada pela Organização Mundial do Comércio, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e a Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas.

Para mais informações, visite: http://www.ciie.org/

