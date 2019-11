TRACE divulga a Bribery Risk Matrix 2019 e lança a Bribery Risk Typology

ANNAPOLIS, Maryland, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A TRACE, a organização líder na definição de normas contra suborno, lançou a ferramenta TRACE Bribery Risk Matrix 2019, que mede o risco de suborno em empresas em 200 jurisdições. A TRACE lançou também a nova Bribery Risk Typology e mapa interativo, que fornece um contexto comparativo para a interpretação das pontuações Matrix com base em fatores como a fragilidade estatal e a complexibilidade econômica. Ambas as ferramentas estão disponíveis no Trace Matrix data browser.

De acordo com os dados da TRACE Matrix deste ano, a Somália, o Sudão do Sul, a Coreia do Norte, o Iêmen e a Venezuela apresentaram o risco mais alto de demandas de subornos. A Nova Zelândia, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia apresentaram o menor risco de subornos.

"A TRACE Matrix oferece insights úteis e multidimensionais sobre o risco de suborno empresarial que podem ser usados para que a companhia desenvolva mais procedimentos de conformidade direcionados", disse Alexandra Wrage, presidente da TRACE.

Publicada originalmente em 2014 para atender à necessidade da comunidade empresarial de mais informações confiáveis sobre o risco de suborno comercial globalmente, a TRACE Matrix aborda o risco de solicitação de subornos a empresas ou de que estas enfrentem esquemas de subornos em uma determinada jurisdição.

A TRACE Matrix, disponível ao público gratuitamente, ajuda empresas a examinar as seguintes condições que possibilitam o crescimento do suborno comercial: (1) a natureza e a extensão da interação do governo com o setor privado; (2) as atitudes da sociedade em relação ao suborno e a habilidade do governo de impor esta proibição; (3) o grau da transparência governamental; e (4) a habilidade da sociedade civil de monitorar e expor a corrupção.

A ferramenta Bribery Risk Typology, recém-lançada este ano, agrupa jurisdições com base nos fatores que tenham sido identificados como provocando efeito significativo no cenário do risco de subornos em nível nacional, incluindo a fragilidade estatal, a riqueza dos recursos, a aplicação do cumprimento, e a complexidade e o tamanho econômico.

"A nova Bribery Risk Typology apresenta um contexto prático e útil à interpretação das pontuações da TRACE Matrix", disse Wrage. "Por exemplo, estados frágeis com regimes autocratas provavelmente apresentarão um conjunto diferente de preocupações do que democracias estáveis e economicamente complexas. A Bribery Risk Typology permite que usuários cheguem a conclusões mais significativas do que aquelas possíveis a partir de uma simples classificação global."

A TRACE Matrix está à disposição para o público em traceinternational.org/trace-matrix. A Matrix Data Browser pode ser encontrada em matrixbrowser.traceinternational.org.

Assista aqui a um vídeo de 90 segundos sobre a TRACE Matrix.

Sobre a TRACE

A TRACE é uma associação contra subornos globalmente reconhecida e líder no fornecimento de soluções de gerenciamento de riscos de terceiros com custo compartilhado. Para obter mais informações sobre a TRACE, acesse www.TRACEinternational.org.

FONTE TRACE

Related Links

http://www.traceinternational.org



SOURCE TRACE