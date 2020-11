TRACE lança Bribery Risk Matrix 2020

ANNAPOLIS, Maryland, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- TRACE, uma associação comercial reconhecida mundialmente, dedicada ao antissuborno, boa governança e conformidade, lançou o TRACE Bribery Risk Matrix 2020, que determina o risco de suborno empresarial em 194 jurisdições. De acordo com os dados deste ano, a Coreia do Norte, o Turcomenistão, o Sudão do Sul, a Venezuela e a Eritreia apresentam o maior risco de suborno comercial, enquanto a Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia e Nova Zelândia apresentam o menor.

Outras descobertas notáveis:

Os Estados Unidos caíram oito posições na classificação desde 2019 e saíram das 20 primeiras posições, caindo do 15 o para o 23 o lugar.

para o 23 lugar. A América do Sul, em média, melhorou notavelmente desde 2019, enquanto a região mais ampla da América Latina permaneceu praticamente inalterada.

A China tem potencialmente ajudado a reduzir as oportunidades de pedidos de suborno por funcionários públicos, agilizando cada vez mais sua burocracia.

tem potencialmente ajudado a reduzir as oportunidades de pedidos de suborno por funcionários públicos, agilizando cada vez mais sua burocracia. A Somália saiu da última classificação que ocupou de 2017 a 2019 e agora está na 187a posição das 194.

Publicado originalmente em 2014 para atender a uma necessidade da comunidade empresarial por informações mais confiáveis sobre o risco de suborno em todo o mundo, o TRACE Matrix aborda a probabilidade de encontrar pedidos de suborno ao fazer negócios em uma determinada jurisdição. A edição deste ano inclui uma seleção atualizada de pontos de dados para garantir que o TRACE Matrix tenha como base as informações disponíveis mais recentes.

"O TRACE Matrix foi concebido tendo em vista as empresas, agregando várias fontes de dados relevantes que não se limitam a mostrar percepções gerais de corrupção, mas que também refletem os compromissos dos países para evitar a ocorrência de corrupção por meio de transformação regulatória, mais transparência, modernização do serviço público e empoderamento da sociedade civil", disse Gonzalo Guzman, advogado geral global do departamento anticorrupção da Unilever. "Aplaudimos e reconhecemos os esforços que a TRACE faz para manter esta ferramenta disponível para o público gratuitamente e esperamos continuar a usá-la como fonte externa de risco-país para nossa avaliação de risco global."

"Programas de conformidade eficazes devem ser adaptados para abordar riscos específicos que as empresas enfrentam no local", disse a presidente da TRACE, Alexandra Wrage. "O TRACE Matrix ajuda as equipes de conformidade a tomar decisões embasadas sobre como mitigar o risco de suborno com base em variações geográficas, um componente importante de qualquer avaliação de risco."

O TRACE Matrix ajuda as empresas a examinar as condições que permitem que o suborno comercial floresça: (1) a natureza e a extensão da interação do governo com o setor privado; (2) as atitudes da sociedade em relação ao suborno e a capacidade de o governo fazer cumprir as leis antissuborno; (3) a transparência governamental; e (4) a capacidade da sociedade civil de monitorar e expor a corrupção.

O TRACE Matrix está disponível ao público no site TRACEinternational.org/trace-matrix. Acesse o Matrix Data Browser no matrixbrowser.TRACEinternational.org.

Sobre a TRACE

A TRACE é uma associação comercial globalmente reconhecida, dedicada ao antissuborno, conformidade e boa governança e principal prestadora de soluções de gestão de risco de terceiros com custo compartilhado. Membros e clientes incluem mais de 500 empresas multinacionais localizadas em todo o mundo. A TRACE tem sede nos Estados Unidos e está registrada no Canadá, com presença nos cinco continentes. Para mais informações, acesse: www.TRACEinternational.org.

