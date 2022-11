TRACE lança Bribery Risk Matrix de 2022

ANNAPOLIS, Maryland, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TRACE, uma associação comercial internacional sem fins lucrativos dedicada ao combate ao suborno, à conformidade e boa governança, lançou a Bribery Risk Matrix de 2022, que avalia o risco de suborno nos negócios em 194 jurisdições. De acordo com os dados deste ano, Coreia do Norte, Turcomenistão, Guiné Equatorial, Síria e Venezuela apresentam o maior risco comercial de suborno, enquanto Noruega, Nova Zelândia, Suécia, Suíça e Dinamarca apresentam o menor.

Outras descobertas notáveis:

Os Estados Unidos ficaram em 16 º e pontuaram 19 em 100. O ambiente de fiscalização não melhorou desde a queda durante o governo Trump e o ambiente para a imprensa livre continua em declínio.

e pontuaram 19 em 100. O ambiente de fiscalização não melhorou desde a queda durante o governo Trump e o ambiente para a imprensa livre continua em declínio. A Ucrânia ficou em 103 º e obteve 52 pontos de 100. Embora a fiscalização governamental de combate ao suborno tenha diminuído no período que antecedeu a invasão da Rússia, a Ucrânia fez avanços significativos nos serviços de governo eletrônico e na redução da propriedade estatal da economia e da burocracia. [Observe que a maior parte dos dados usados na Matrix de 2022 foi coletada antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.]

e obteve 52 pontos de 100. Embora a fiscalização governamental de combate ao suborno tenha diminuído no período que antecedeu a invasão da Rússia, a Ucrânia fez avanços significativos nos serviços de governo eletrônico e na redução da propriedade estatal da economia e da burocracia. [Observe que a maior parte dos dados usados na Matrix de 2022 foi coletada antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.] A Alemanha, Áustria e Polônia apresentaram retrocesso em áreas que a TRACE considera fatores-chave no ambiente de risco de suborno de empresas.

A classificação e a pontuação de Hong Kong pioraram novamente, dando continuidade a uma tendência que começou em 2020.

Publicado originalmente em 2014 para atender a uma necessidade da comunidade empresarial de obter informações mais confiáveis sobre o risco de suborno em todo o mundo, a TRACE Matrix aborda a probabilidade de se deparar com pedidos de suborno ao fazer negócios em uma determinada jurisdição.

"Embora tenha havido sinais encorajadores de redução da tolerância à corrupção, o problema continua grave e generalizado", disse a presidente da TRACE, Alexandra Wrage. "Nesse cenário, é fundamental que a comunidade empresarial aumente seus esforços para controlar os incentivos econômicos ilícitos que ameaçam minar a ordem e a boa governança. Com a edição deste ano da Bribery Risk Matrix, a TRACE continua a fornecer às empresas as informações que elas precisam para avaliar e gerenciar o risco de suborno nos mercados em que atuam."

A TRACE Matrix ajuda as empresas a examinar as condições que contribuem para o risco de suborno comercial: (1) a natureza e a extensão da interação do governo com o setor privado; (2) atitudes da sociedade em relação ao suborno e a capacidade do governo de fazer cumprir as leis de combate ao suborno; (3) transparência governamental; e (4) a capacidade da sociedade civil de monitorar e expor a corrupção.

A TRACE Matrix está disponível publicamente em TRACEinternational.org/trace-matrix. Acesse a Matrix Data Browser em matrixbrowser.TRACEinternational.org.

FONTE TRACE

