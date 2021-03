Trace publie son 11e Global Enforcement Report

ANNAPOLIS, Maryland, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- TRACE, une association commerciale de renommée mondiale qui se consacre à la lutte anti-corruption, à la bonne gouvernance et à la conformité, a annoncé aujourd'hui les conclusions du Global Enforcement Report 2020, notant que le rythme de la mise en vigueur transnationale de la loi contre la corruption est resté stable en 2020. Le 11e rapport annuel de TRACE, fournit des données sur l'application de la législation anti-corruption en 2020 et résume 44 années d'activité dans ce domaine.

Bien que les résolutions de la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues (FCPA) aient abouti à un montant total record d'amendes et de pénalités en 2020, le nombre de mesures d'applications a chuté de 29 % par rapport à 2019. Les actions non américaines de lutte contre la corruption étrangère sont restées stables par rapport à 2019, et on a constaté une légère augmentation des enquêtes menées par les autorités de lutte contre la corruption dans le monde entier sur des allégations de corruption de fonctionnaires nationaux par des sociétés étrangères.

« Le fait que de plus en plus de pays ouvrent davantage d'enquêtes sur d'éventuels cas de corruption transnationale se produisant à l'intérieur de leurs propres frontières est un signe prometteur que les autorités chargées de faire respecter la loi au niveau mondial renforcent leurs capacités d'enquête et prennent la lutte contre la corruption au sérieux », a déclaré Alexandra Wrage, présidente de TRACE. « Nous pensons que cette dynamique vers la responsabilisation ne fera que s'accentuer en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle. Les autorités ont souligné à plusieurs reprises que la pandémie n'est pas une excuse pour les manquements à la législation anti-corruption. »

En 2020, les entreprises des industries extractives seront de nouveau confrontées aux enquêtes et aux mesures d'applications de la loi dans le monde. L'ingénierie/construction est actuellement le deuxième secteur le plus étudié en dehors des États-Unis, et les services financiers sont le deuxième secteur le plus étudié aux États-Unis.

« Après un léger ralentissement sous l'administration Trump, nous attendons du ministère de la Justice de l'administration Biden qu'il donne la priorité à l'application de la FCPA et qu'il développe les enquêtes », a déclaré A. Wrage. « Nous prévoyons également de poursuivre la collaboration entre les autorités au niveau mondial, ce qui permettra de mieux coordonner les résolutions. »

Consultez les principales conclusions de TRACE et l'intégralité du Global Enforcement Report www.traceinternational.org.

À propos du Global Enforcement Report

Le Global Enforcement Report de TRACE fournit des analyses graphiques et textuelles de toutes les enquêtes et mesures d'application connues impliquant la corruption commerciale transnationale depuis l'adoption de la Loi américaine sur les pratiques étrangères corrompues. Le Global Enforcement Report tire ses données principalement du TRACE Compendium, la base de données TRACE sur les affaires de corruption transnationale. L'analyse couvre les événements liés à l'application de la loi pour lesquels des informations sont accessibles au public, et n'aborde pas les questions concernant uniquement la corruption intérieure.

À propos de TRACE

TRACE est une association commerciale mondialement reconnue qui se consacre à la lutte contre la corruption, à la conformité et à la bonne gouvernance, et qui est un leader en matière de solutions de gestion des risques tiers à frais partagés. L'entreprise compte parmi ses membres et ses clients plus de 500 sociétés multinationales situées dans le monde entier. Le siège social de TRACE est situé aux États-Unis. L'entreprise est également présente au Canada et sur cinq continents. Pour plus d'information, consultez le site www.TRACEinternational.org.

www.traceinternational.org



