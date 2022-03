TRACE publie son 12e Global Enforcement Report annuel

ANNAPOLIS, Maryland, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- TRACE , une association d'entreprises mondialement reconnue qui se consacre à l'anti-corruption, à la bonne gouvernance et à la conformité, a annoncé aujourd'hui les conclusions du Global Enforcement Report 2021 , notant que le rythme des actions d'application et des enquêtes anti-corruption transnationales a pris du retard dans le monde entier. Le rapport, la 12e compilation annuelle de TRACE, fournit des données sur l'application de la législation anti-corruption à partir de 2021 et résume 45 années d'activité.

Le rapport révèle un ralentissement notable du nombre de mesures d'application de la loi sur la corruption transnationale prises par les États-Unis en 2021. Les mesures d'application prises par d'autres pays se sont rapprochées de la moyenne de ces dernières années, mais n'ont pas inversé un ralentissement à plus long terme. À l'échelle mondiale, selon les informations disponibles, le nombre d'enquêtes ouvertes sur la corruption transnationale a diminué.

« Le ralentissement des mesures d'application coïncide avec une tendance à la hausse continue de la coopération transnationale entre les autorités chargées de l'application des lois, qui a conduit à des résolutions coordonnées assorties de pénalités substantielles ces dernières années », a déclaré Alexandra Wrage, présidente de TRACE. « Avec un récent regain d'intérêt des pays du G7 pour la poursuite de la criminalité financière, en particulier la corruption et la kleptocratie, nous nous attendons à ce que les autorités chargées de l'application des lois maintiennent des attentes très élevées pour les programmes de conformité des entreprises. »

Le Global Enforcement Report examine également les tendances sectorielles et régionales. En 2021, les organismes américains chargés de l'application de la loi ont continué à se concentrer largement sur les industries extractives, les services financiers, l'ingénierie/construction et l'industrie manufacturière/les services dans les enquêtes ouvertes et les mesures d'application. Notamment, le Brésil a dépassé la Chine en tant que juridiction non américaine la plus active dans l'introduction de mesures d'exécution pour la corruption nationale d'entreprises étrangères.

À propos du Global Enforcement Report

Le Global Enforcement Report de TRACE fournit des analyses graphiques et textuelles de toutes les enquêtes et mesures d'exécution connues impliquant la corruption commerciale transnationale depuis l'adoption du U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Le Global Enforcement Report tire ses données principalement de TRACE Compendium , la base de données de TRACE sur les affaires de corruption transnationale. L'analyse couvre les événements de mise en application pour lesquels des informations sont disponibles publiquement, et ne traite pas des affaires impliquant uniquement la corruption nationale.

À propos de TRACE

TRACE est une association d'entreprises à but non lucratif qui se consacre à la lutte contre la corruption, à la conformité et à la bonne gouvernance. Fondée en 2001 pour rendre plus facile et moins coûteux la réduction du risque de corruption, TRACE est largement reconnue pour avoir établi des normes de conformité et fait progresser la transparence commerciale dans le monde entier.

