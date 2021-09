Trade Bridge - primeiro evento de "Promoção na Nuvem" da 130ª Feira de Cantão realizado com sucesso

Entre os convidados, Shen Xiang, Ministro de Assuntos Econômicos e Comerciais da Embaixada da China na França; Chu Shijia, vice-presidente e secretário geral da Feira de Cantão, diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China; Alain Eygreteau, vice-presidente da Câmara de Comércio de Paris Ile-de-France; Gao Shugang, gerente geral adjunto da sucursal do Banco da China em Paris e Cheng Hui, diretor do departamento de compras internacionais da ADEO Services participaram e discursaram no evento.

Como uma plataforma crucial para a cooperação comercial internacional, a Feira de Cantão é um elo importante nas cadeias industriais e de suprimentos globais. Shen Xiang incentivou as empresas francesas a fazerem pleno uso da plataforma para promover a cooperação e o intercâmbio com empresas chinesas, oferecendo diferentes opções de colaboração entre as empresas francesas e chinesas e contribuindo para a expansão da cooperação econômica e comercial sino-francesa.

O evento apresenta os destaques das exposições, eventos e estandes designados da feira para repercutir a estratégia de "dupla circulação" da China, bem como sua apresentação inovadora para encorajar as empresas a expor novos produtos de forma on-line e presencialmente.

Chu Shijia observou que a Feira de Cantão tem recebido suporte das comunidades empresariais francesa e chinesa nos últimos 65 anos. Ele espera que as comunidades empresariais francesas possam encontrar oportunidades de negócios e liderar a cooperação benéfica entre os dois países.

Alan Eygreteau disse que a cadeia de suprimentos internacional foi seriamente atingida pela pandemia da COVID-19, e os compradores estão buscando ativamente parceiros e fornecedores de negócios. A Feira de Cantão é o local perfeito para fazer frente a esses desafios.

Visto que a China é a maior parceira comercial da França na Ásia, a Feira de Cantão recebe regularmente cerca de três mil compradores franceses em cada uma de suas edições. Por meio da feira, empresas em todo o mundo podem obter uma visão abrangente das últimas tendências dos produtos chineses e do potencial de mercado na China.

