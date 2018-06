trade.io, a primeira criptomoeda do mundo a se popularizar através de parcerias oficiais com corretoras regulamentadas de FX / CFD

LUGANO, Suíça, 5 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A trade.io anunciou que seu adotante inicial – o Grupo PRIMUS de empresas – conhecido por seus clientes como 'FXPRIMUS, o Lugar Mais Seguro para Fazer Negócios' – oferecerá aos seus clientes a habilidade de fazerem depósitos em suas contas de negociações usando seu Trade Token (TIO). Este anúncio segue a integração bem-sucedida do Verificador de Negociações na Cadeia de Dados (BTV - Blockchain Trade Verifier) DApp da trade.io na FXPRIMUS, em janeiro deste ano.

A corretora de 10 anos de existência, líder do setor e ganhadora de vários prêmios irá oferecer a habilidade de depósitos em TIO, em resposta à enorme demanda da comunidade. Com isso, seus clientes existentes em vários continentes, terão a oportunidade de depositar em suas contas de negociações de maneira similar à que eles fazem atualmente, utilizando Bitcoin.

Através da oferta da habilidade de fazer depósito utilizando o TIO, a comunidade da trade.io – conhecida como os Tionauts – agora terão acesso para negociar mais de 120 instrumentos negociáveis, incluindo pares de forex, commodities, ações e índices. Além disso, o TIO está agindo como um método de financiamento sem atrito e absolutamente livre, o qual permite que os clientes financiem e comecem a negociar da maneira mais rápida possível. Esta integração de tecnologias entre as duas empresas demonstra ainda mais a utilidade do TIO e o foco contínuo da FXPRIMUS em fornecer, para todos, uma maneira conveniente e eficiente de fazer negócios.

Esta ação sem precedentes para eliminar ainda mais o espaço entre os financiamentos tradicionais e o setor de cadeia de blocos proporciona um valor adicional significativo para a fiel comunidade detentora de TIOs da trade.io, bem como fornece uma ponte de acesso ao mundo das criptomoedas para o investidor tradicional.

Jim Preissler, CEO da trade.io, comentou: "Uma de nossas muitas iniciativas é continuarmos a dar utilidade ao TIO. A oferta do TIO como um método de depósito em uma empresa líder do setor como a FXPRIMUS, permitirá que os detentores de TIOs experimentem o entusiasmo das negociações de FX (câmbio) e CFD (contratos por diferença). Este avanço também tem o potencial de aumentar de forma significativa o tamanho da comunidade TIO, já que estamos expondo o TIO a uma classe totalmente diferente de ativos".

Preissler concluiu: "Já estamos negociando com outras corretoras e empresas não financeiras, o que irá apenas aumentar a comunidade TIO".

Com um histórico enraizado no financiamento tradicional, a diretoria e a equipe de gestão da trade.io já foram consultadas por outras corretoras para incluir o TIO como um mecanismo de depósito. Inscrições são bem-vindas e podem ser feitas no endereço support@trade.io.

Constantinos Kappai, CEO do Grupo PRIMUS, comentou: "Nosso lema e motivação na FXPRIMUS sempre foram fornecer um dos ambientes de negociações mais seguros para os negociantes de todo o mundo. Com esta nova integração, nosso desejo é ampliar nosso ambiente seguro de negociações para um recurso relativamente inexplorado, o mundo das criptomoedas".

O Trade Token (TIO) está atualmente disponível para compra nas seguintes corretoras OKEX, Bancor, gate.io, TIDEX, KuCoin, HiTBTC e IDEX. Para saber mais sobre o Trade Token e para ser avisado sobre o próximo lançamento do principal produto da trade.io, a trade.io Exchange, visite o endereço https://trade.io/exchange.

Sobre a trade.io

A trade.io é uma instituição financeira da próxima geração, baseada na tecnologia de cadeia de blocos e que fornece o máximo em segurança e transparência através de seu principal produto, a trade.io exchange, bem como de seus altamente procurados Serviços de Consultoria de ICOs (ICO Consulting Services) e o Programa de Investimentos Angel (Angel Investment Program). A trade.io completou com sucesso sua ICO em janeiro de 2018 e levantou mais de US$ 31 milhões de participantes fiéis e membros da comunidade os quais querem maior transparência nos mercados financeiros.

Saiba mais no endereço: https://trade.io/exchange

Sobre a FXPRIMUS

A FXPRIMUS é mundialmente aclamada por oferecer um dos ambientes de negócios on-line mais seguros e mais protegidos disponíveis em qualquer lugar da indústria forex. A empresa permite que os clientes de todos os níveis de experiência negociem instrumentos múltiplos, incluindo forex, commodities, energias, índices e criptomoedas, através de uma série de plataformas avançadas de negócios via web e móveis. A execução extremamente rápida através de sistemas de execução de última geração em todo o mundo se combina para criar um ambiente de negociações perfeito e eficiente. Os fundos dos clientes estão protegidos por um seguro de fundos do cliente de até 2,5 milhões de Euros, além de supervisão dos fundos do cliente por um terceiro, feita pela Boudica Client Trust.

Saiba mais no endereço: https://www.fxprimus.com

