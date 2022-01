TRADER DE AÇÕES GANHA O CAMPEONATO DE INVESTIMENTOS DOS EUA PELA SEGUNDA VEZ - QUEBRANDO O RECORDE

LOS ANGELES, 25 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Campeonato de Investimentos dos Estados Unidos divulgou os vencedores da competição de 2021, que contou com 338 traders internacionais. O vencedor na categoria de ações de mais de USD 1 milhão com um retorno anual de +334,8% foi Mark Minervini. O coordenador do concurso, Norm Zada, chamou a apresentação da Minervini de "quebra de recordes". O recorde anterior foi de +119,1%, atingido por George Tkaczuk em 2020. O Sr. Minervini também terminou em primeiro lugar no Campeonato de Investimentos dos EUA de 1997, com um retorno anual de 155%.

Começando com apenas alguns milhares de dólares e uma educação de 8ª série, Minervini tornou-se um milionário por conta própria aos 30 e poucos anos e passou a assessorar alguns dos mega-titãs de Wall Street, incluindo traders da Soros Management. Ele emergiu como um astro da bolsa de ações em Wall Street quando seu sucesso de alto desempenho e gerenciamento de risco rigoroso dos anos 1990 foi popularizada pelo famoso escritor Jack Schwager. Em seu cobiçado livro, Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders, Schwager escreveu: "Minervini tem circulado em torno da maioria dos doutores tentando desenvolver sistemas para derrotar o mercado." Desde então, Minervini é considerado um dos operadores de ações mais bem-sucedidos dos EUA e considerado entre os investidores de ações como uma lenda do trading.

Minervini é o autor dos best-sellers: Trade Like a Stock Market Wizard, Think & Trade Like a Champion and Mindset Secrets for Winning. Ele também é fundador do Minervini Private Access e criador do popular Master Trader Program Superperformance Workshop, que é considerado um dos seminários de negociação de ações mais abrangentes e comercialmente bem-sucedidos do mundo.

Você pode seguir Mark Minervini no Twitter em https://twitter.com/markminervini ou saber mais em www.minervini.com.

O Campeonato de Investimentos dos Estados Unidos é uma competição de dinheiro real verificado. A competição foi realizada pela primeira vez em 1983. Ao longo dos anos, a competição de investimentos atraiu traders lendários, como Paul Tudor Jones, Louis Bacon, Dr. Edward O. Thorpe, Mark Strome, Mark Minervini, David Ryan, Doug Kass, Sheen Kassouf, Marty Schwartz, Frankie Joe, Tom Basso, Cedd Moses, Gil Blake, Robert Prechter, Jr. e Bruno Combier. As posições finais de 2021 são apresentadas no site financial-competitions.com.

