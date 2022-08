Traders brasileiros, apertem seus cintos de segurança! A plataforma de negociação Binomo anuncia o "BinoTour", um concurso com superprêmios.

SAO PAULO, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O concurso BinoTour é um concurso de negociação internacional com prêmios de sonho no valor total de $16.000. Durante três semanas, de 15 a 31 de agosto, sortearemos quatro dispositivos da Apple e um prêmio extra. A viagem para o destino dos seus sonhos será no valor de $9.000.

Os participantes ganham tickets negociando em uma conta real e podem conferir sua posição na tabela de classificação. Quanto mais tickets, mais chances de ganhar.

A participação é totalmente gratuita. Para participar, os traders devem fazer um primeiro depósito e realizar negociações em sua conta real.

O BinoTour funcionará com um sistema de tickets. Cada participante receberá um ticket ao negociar 920 BRL no total por dia. 1 dia – 1 ticket. Quanto mais tickets, maiores serão as chances de ganhar a competição.

O BinoTour é uma competição de negociação com duas semanas de duração e prêmios a cada semana, incluindo um último sorteio adicional. Os inscritos podem participar da parte que preferirem ou das duas semanas para aumentar as chances de ganhar um dos três sorteios (ou todos eles).

A primeira semana será o período de 15 a 21 de agosto

TRÊS iPhones 13 serão sorteados no final desta etapa, até 22-24 de agosto.

As regras são as mesmas: os participantes precisam fazer 920 BRL em negociações em uma conta real diariamente para obter tickets.

A segunda semana será o período de 22 a 28 de agosto

DOIS Macbooks Pro 13 serão sorteados no final desta etapa, até 29-31 de agosto.

As regras permanecem as mesmas. Previsões corretas ao negociar significam tickets. Tickets significam chances de ganhar.

O sorteio final

No final da promoção, sortearemos um SUPERPRÊMIO: uma viagem de sonho no valor de $9.000

Os tickets coletados durante todo o BinoTour participam desta parte.

O prêmio final será sorteado até 1º-3 de setembro.

Os vencedores serão escolhidos automaticamente com um gerados de números aleatórios.

Encontre mais informações no site do BinoTour ou na plataforma de negociação Binomo.

Sobre a Binomo

A Binomo é uma das principais plataformas de FTT do mundo e foi lançada em 2015. O serviço oferece negociação com mais de 70 ativos, uma conta demo para praticar estratégias sem riscos, mais de 100 artigos na Central de Ajuda e disponibiliza um chat de suporte para os usuários. A Binomo tem aplicativos em todas as lojas de aplicativos populares.

A Binomo é membro da categoria A da Comissão Financeira, está presente em mais de 130 países e ajuda quase 1 milhão de traders ativos no mercado financeiro todos os dias. Os torneios são a marca registrada da plataforma e mais de 300 eventos são realizados na Binomo anualmente.

Saiba mais detalhes no site da Binomo.

FONTE Binomo

SOURCE Binomo