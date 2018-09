Tradeweb lanceert blokhandel via toewijzing in Chinese obligaties op Bond Connect

Chinese obligaties worden toegankelijker voor internationale institutionele beleggers

LONDEN, 5 september 2018 /PRNewswire/ -- Tradeweb Markets, een toonaangevende wereldwijde marktplaats voor elektronisch handel in vast-inkomen, derivaten en ETF, kondigde aan dat het nu de toewijzing van blokorders in Chinese yuan (CNY)-obligaties kan vergemakkelijken, waardoor offshore-investeerders in staat gesteld worden om te beleggen in de Chinese onshore-obligatiemarkt.

Tradeweb werkte nauw samen met CFETS en de Bond Connect Company om de toewijzing van blokorders te vergemakkelijken. De nieuwe functionaliteit voor institutionele beleggers volgt de recente aankondiging dat de China Central Depository & Clearing Co. (CCDC) de realtime levering tegen betaling (RDVP - realtime delivery-versus-payment) zal ondersteunen, evenals de in behandeling zijnde vrijstelling op vennootschapsbelasting en de belasting over de toegevoegde waarde op de rentevoordelen van buitenlandse instellingen uit onshore obligatie-investeringen. Verwacht wordt dat de ontwikkelingen zullen toelaten dat de deelnemers op de offshore-markt veel gemakkelijker op de Chinese binnenlandse obligatiemarkt zullen kunnen investeren, dan dat voorheen het geval was.

"De lancering van blokhandel via pre-allocatie is een belangrijke ontwikkeling voor het Tradeweb Bond Connect-initiatief en wederom een stap in de richting van ons doel om de financiële markt van China met de rest van de wereld te verbinden," aldus Lee Olesky, CEO of Tradeweb Markets. "We zijn ervan overtuigd dat het faciliteren van blokorders in CNY-obligaties, beleggers meer flexibiliteit zal geven om zich bij de regeling aan te sluiten, wat een boost zal geven aan de buitenlandse investeringen op de Chinese binnenlandse obligatiemarkt."

De blokhandel-functie stelt offshore-investeerders in staat om namens meerdere fondsen in één blok te handelen met behulp van de Tradeweb-interface. Vermogensbeheerders zijn nu in staat om blokhandel toe te wijzen aan meerdere klantenaccounts, waardoor de elektronische toegang voor Bond Connect-beleggers tot onshore liquiditeit verder gestroomlijnd wordt. Zoals op andere internationale markten binnen Tradeweb, worden de Bond Connect-toewijzingen uitgevoerd met behulp van het offerte-aanvraag (RFQ - request-for-quote)-protocol, waardoor gebruikers in staat gesteld worden om te profiteren van zowel de pre- als de posthandel OMS-integratie. Beleggers zullen daarom in staat zijn om grote transacties uit te voeren zonder daarbij nadelige gevolgen voor de markt te ervaren en de beste uitvoering in meerdere fondsen te realiseren.

"De blokhandel-allocatie is een van de drie belangrijkste factoren voor de opname van China's obligaties in de wereldwijde obligatie-indices. We zijn erg blij om met Tradeweb samen te kunnen werken om aan deze voorwaarde te voldoen. De allocatiefunctie van TW Bond Connect stelt klanten in staat om blokhandel uit te voeren terwijl het op transparante wijze eindrekeningen identificeert," aldus Cui Wei, General Manager van de RMB-afdeling, CFETS.

Marktdeelname in Bond Connect groeit gestaag. Sinds eind augustus is het aantal goedgekeurde buitenlandse institutionele beleggers op Bond Connect gestegen tot 247, een stijging van meer dan 46 procent over het begin van het jaar. Het gemiddelde dagelijkse volume over de afgelopen drie maanden bedroeg RMB 5,0 miljard.

James O'Sullivan, hoofd van Securities Services, Hong Kong, bij Standard Chartered zei: "Wij verwelkomen de aankondiging dat blokhandel nu op Bond Connect beschikbaar is. Terwijl de beleggers zich klaar maken voor de aankomende opname van Chinese obligaties in de wereldwijde index (volgend jaar), hebben we in de afgelopen maanden al een toename in Bond Connect-aanvragen waargenomen. Nu met de blokhandel, belastingvrijstelling en de RDVP-verbeteringen, verwachten we dat er wederom een aanzienlijke toename zal zijn in het aantal aanvragen van wereldwijde echtgeldfondsen wat zal leiden tot een stijging van de handelsvolumes."

Bond Connect werd opgericht door China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Centre (CFETS) en Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Tradeweb werd gekozen als de eerste handelslocatie om gekoppeld te worden aan Bond Connect, waarbij gebruik gemaakt werd van het leiderschap van het bedrijf op de markten voor wereldwijde overheidsobligaties zodat de elektronisering van de Chinese obligatiemarkt gestimuleerd wordt. Via de Tradeweb-link naar Bond Connect, kunnen beleggers profiteren van het RFQ-protocol om de prijsontdekking te verbeteren, bestellingen in te dienen, en alle 30.000+ verhandelbare obligaties in de China Interbank Bond Market (CIBM) uit te voeren, inclusief Chinese staatsobligaties, plaatselijke overheidsobligaties, bankobligaties, obligaties van financiële instellingen, bedrijfsobligaties, zakelijke schuldinstrumenten en meer.

