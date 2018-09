Trailer oficial de MANTO de Nandita Das é apresentado enquanto filme continua sendo apresentado nos principais festivais com estreia no Reino Unido prevista no Festival de Cinema de Londres

LONDRES, 5 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O trailer oficial internacional do aclamado MANTO, de Nandita Das, estreou hoje, enquanto o filme continua sendo apresentado nos principais festivais. MANTO estreou em Un Certain Regard de Cannes, depois em Sydney e Melbourne. Terá uma apresentação especial no TIFF no próximo mês, com sua estreia no Reino Unido no LFF.

Baseado na vida e obra de Saadat Hasan Manto, um dos mais ilustres escritores da década de 1940, MANTO trata de temas como liberdade de expressão, verdade e comunidades marginalizadas. O filme vai estrear na Índia em 21 de setembro 2018.

Nawazuddin Siddiqui (JOGOS SAGRADOS) dá vida aos vários tons de Manto com Rasika Dugal interpretando sua esposa, Safia. O filme apresenta um elenco de estrelas - Tahir Raj Bhasin interpreta o melhor amigo de Manto, Shyam Chadha, junto com ícones de Bollywood como Rishi Kapoor, Javed Akhtar, Paresh Rawal e alguns dos favoritos do cinema indiano - Ranvir Shorey, Gurdas Maan e Divya Dutta.

MANTO destaca os anos mais tumultuados (1946-1950) do escritor dissidente. A ação acontece durante a independência da Índia do império britânico que leva à devastadora Partição. Com a violência tomando conta da nação, Manto é obrigado a deixar sua amada Bombaim para o recém-criado Paquistão.

As obras corajosas de Manto lançaram uma luz sobre o submundo da sociedade que muitos preferiram ignorar. Enquanto Manto luta para se livrar de acusações de obscenidade, seu alcoolismo e angústia prejudicam sua família, levando-o a uma espiral descendente. Apesar disso, ele continua a escrever, espelhando as duras realidades da época.

MANTO foi produzido por HP Studios, FilmStoc, Viacom18 Motion Pictures, Nandita Das Initiatives e coproduzido por Magic If Films e En Compagnie des Lamas. A Radiant Films International realiza as vendas mundiais.

Sobre a Radiant Films International

Fundada por Mimi Steinbauer, a Radiant Films International adquire e distribui filmes para os mercados estrangeiro e norte-americano.

A lista de filmes da Radiant inclui The Gingerbread Girl adaptação de Stephen King, The Price of Admission do roteirista/diretor Peter Glanz estrelando Michael Sheen, Michelle Monaghan e Jeff Goldblum, Don't Go, estrelando Stephen Dorff e Melissa George, Who We Are Now, selecionado para o TIFF 2017, estrelando Julianne Nicholson, Emma Roberts e Zachary Quinto, Ashes in the Snow estrelando Bel Powley, e o thriller adolescente The Changeover estrelando Timothy Spall, Melanie Lynskey e Lucy Lawless.

