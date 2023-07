Traitement de l'hypertension artérielle : les nouvelles directives européennes ouvrent la voie à un meilleur accès à la procédure

La European Alliance for Patient Access se félicite de l'ajout de la dénervation rénale à la liste des traitements approuvés pour l'hypertension artérielle

BRUXELLES, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Les citoyens européens à risque de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies rénales chroniques en raison d'une hypertension artérielle non contrôlée bénéficieront de nouvelles directives de traitement expertes qui reconnaissent les avantages de la dénervation rénale.

Le mois dernier, la Société européenne d'hypertension artérielle, ou ESH, a mis à jour ses directives de traitement pour inclure la dénervation rénale comme option de traitement recommandée pour les patients qui ont besoin d'une prise en charge de l'hypertension artérielle. Grâce à cette nouvelle option, les patients qui ont du mal à faire baisser leur tension artérielle par le régime, le sport ou les médicaments antihypertenseurs disposent désormais d'un traitement d'appoint sûr et efficace. Ces lignes directrices ont également été approuvées par la European Renal Association (ERA) et l'International Society of Hypertension (ISH).

Cette mise à jour intervient à un moment crucial. Selon la Société européenne de cardiologie, plus de 150 millions d'Européens souffrent actuellement d'hypertension, et plus de 40 % d'entre eux ne parviennent pas à contrôler correctement leur tension artérielle. Les changements de mode de vie et l'accès aux médicaments antihypertenseurs n'étant pas toujours suffisants, la dénervation rénale constitue un outil supplémentaire qui aidera les patients et les prestataires de soins à prendre en charge l'hypertension et à respecter le traitement.

À propos de la dénervation rénale

La dénervation rénale consiste à fournir de l'énergie aux nerfs rénaux des patients, ce qui permet de réduire la pression artérielle. Des études cliniques font état de bienfaits pour les patients souffrant d'hypertension en termes de réduction de la pression artérielle en toute sécurité. Des essais ont démontré que la procédure permettait d'abaisser la tension artérielle en l'absence ou en présence d'un traitement antihypertenseur de fond.

En réponse à la mise à jour des directives, Neil Betteridge, directeur de la European Alliance for Patient Access, a invité les responsables des politiques de santé à veiller à garantir l'accès des patients à toutes les options thérapeutiques. « En Europe, les maladies cardiométaboliques ont toujours été - et devraient continuer à être - un fardeau majeur de santé publique, et l'hypertension non traitée est une cause sous-jacente importante de bon nombre de ces maladies », a déclaré Neil Betteridge. « Pour s'attaquer au fardeau que représentent les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales chroniques pour la santé publique, il faut que les systèmes de santé accordent la priorité au traitement de l'hypertension en faisant de la dénervation rénale une option de traitement accessible. Si les politiques et les pratiques cliniques suivent les nouvelles recommandations des experts, la dénervation rénale pourrait avoir un impact très réel et positif sur les patients. »

La Global Alliance for Patient Access est une plateforme internationale conçue pour les prestataires de soins de santé et les défenseurs des patients, qui vise à éclairer le dialogue politique sur les soins centrés sur le patient.

SOURCE European Alliance for Patient Access